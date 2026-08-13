Die Rigetti-Aktie zeigt wie nahezu alle Werte aus dem Bereich der Quantencomputer einen extrem volatilen Kursverlauf. Zuletzt bewegte sie sich in einer Bandbreite zwischen 13 und 27 US$. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei etwa 18,20 US$. Damit stellt sich die Frage: Besitzt Rigetti mittelfristig weiteres Kurspotenzial - und könnte das Unternehmen sogar zur besseren Alternative zu D-Wave werden? Umsatz wächst rasant Bei Unternehmen aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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