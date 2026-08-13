München (ots) -Zehn Tage mit einem indigenen Volk mitten im brasilianischen Amazonas leben. Zehn Tage in Hängematten schlafen, umgeben von Jaguaren, Schlangen, Spinnen und anderen Tieren. Zehn Tage ins eigene Ich reisen mit uralten heiligen Ritualen - "da hat's direkt angefangen zu schallern". So kommentiert Parshad ihre Reise zum indigenen Volk der Shanenawa. Joey Kelly gesteht: "Ich stand komplett neben mir. Ich war am absoluten Limit". Gemeinsam mit Lilly Becker, Lézan, Gina Rühl, Willi Banner, How2Shirli und Antonia Hemmer starten die Comedienne und der Extremsportler in das Abenteuer "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" - ab Dienstag, 8. September 2026, auf Joyn. Die acht prominenten Abenteurer:innentauchen zehn Tage komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein und leben nach ihren Prinzipien - mit allen Konsequenzen. Sie erwarten spirituelle, emotionale und körperliche Herausforderungen. Immer unter strenger Beobachtung der Shanenawa. Nur wer sich als würdig erweist, erhält die Ehre auf einen indigenen Namen.Das sagen die acht prominenten Abenteurer:innen:Comedienne Parshad Esmaeili (28): "Wir reden hier vom verdammten Regenwald! Ein Ort, an dem sich der Mensch der Natur unterordnen muss. Ich hatte so richtig Bock, mich wie eine Ameise zu fühlen und zu verstehen, dass ich nicht in meiner kleinen, gemütlichen Welt lebe, in der sich alles nur um mich dreht."Extremsportler Joey Kelly (53): "Dieses Projekt ist next level gefährlich. Ich gebe nicht gerne die Kontrolle ab. Genau das ist der Punkt: Ich weiß nicht, was in mir steckt. Ob da gute oder schlechte Dämonen in mir schlummern."Unternehmerin Lilly Becker (50): "Kommunikation geht weit über Worte hinaus. Es geht um Energie, Respekt und echtes Interesse. Die Shanenawa sind unglaublich reine und geerdete Menschen - genau mit dieser Haltung bin ich ihnen begegnet."Creator Lézan (30): "Wir waren Teil eines Volkes mit einem Anführer und haben getan, was von uns erwartet wurde. Im Regenwald gibt es klare Regeln - und jeder muss mit anpacken."Influencerin Gina Rühl (26): "Die einarmige Prinzessin geht jetzt in den Dschungel. Ich zeige euch, dass man auch mit einer Prothese und einer Behinderung den Dschungel rocken kann."Fitness-Influencer Willi Banner (31): "Man merkt schon, wie sehr einem die hohe Luftfeuchtigkeit und die Temperaturen zusetzen."Realitystar Antonia Hemmer (26): "Die größte Herausforderung war der ganz normale Alltag. Kein fließendes Wasser, kein Licht, kein Kühlschrank und auch keine normalen Betten."Creatorin How2Shirli (29): "Der Dschungel hat mich stärker gemacht, und die Shanenawa haben mich auf diesem Weg begleitet.""Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" wird produziert von filmpool."Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" - ab Dienstag, 8. September 2026, streamen auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSiebenKurzinterviews der Promis sowie Fotos und weitere Informationen auf der Presseseite (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.picdrop.com%2Fjoyn%2FSurvivingAmazonas&data=05%7C02%7CFrank.Wolkenhauer%40seven.one%7C8913a7fbdd044d1e159308def8708c69%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C0%7C0%7C639221359535349856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vfKoRk3Lu%2BapQ12yVfVr6Dm8eQQrqTuzGZjFpxhWKr8%3D&reserved=0).Pressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6332531