Kräftig nach unten geht es heute erneut bei der Aktie von Evotec. Mit einem Minus von fast sechs Prozent ist sie am Vormittag der Top-Verlierer im deutschen Nebenwerte-Index SDAX. Damit ist ein großer Teil der jüngsten Erholung schon wieder dahin.Das Unternehmen hat heute Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Evotec steht hier weiter unter Druck: Der Konzernumsatz fiel um 16,2 Prozent auf 143,5 Millionen Euro. Währungsbereinigt waren es 146,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verschlechterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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