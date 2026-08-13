Im Zuge der Weiterentwicklung von Microsoft-Plattformen räumen Unternehmen KI-Governance, operativer Kontrolle und messbaren Ergebnissen Priorität ein dies besagt ein Bericht von ISG Provider Lens

Deutsche Unternehmen ändern ihren Ansatz für Microsoft-Technologien im Zuge des Wachstums und der Konsolidierung der Plattformen von Microsoft. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) veröffentlicht wurde, einem globalen Technologie- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt KI.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Microsoft AI and Cloud Ecosystem" für Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass Microsoft Funktionen für die Bereiche Arbeitsplatz, Business-Anwendung, Daten und KI in einem stärker vereinheitlichten Ökosystem zusammenführt. Dieser Wandel verändert die Beschaffungsprioritäten und Betriebsanforderungen von Unternehmen.

"Da KI zunehmend in zentrale Geschäftsprozesse eingebunden wird, legen Unternehmen immer größeren Wert auf langfristige operative Verantwortung", so Matthias Paletta, Direktor bei ISG. "Um den Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, müssen Anbieter einen effizienten Betrieb unterstützen und sich an veränderte geschäftliche sowie regulatorische Rahmenbedingungen anpassen."

Aus dem Bericht geht hervor, dass deutsche Unternehmen Governance in den Mittelpunkt ihrer KI-Initiativen stellen, da neue regulatorische Anforderungen Technologieentscheidungen beeinflussen. Unternehmen in regulierten Sektoren führen formelle Genehmigungsverfahren ein, stärken die Verantwortlichkeit und verlangen eine dokumentierte Compliance, bevor sie den Einsatz von KI ausweiten. Zudem legen öffentliche Institutionen und stark regulierte Branchen bei der Auswahl von Technologiepartnern mehr Wert auf Datensouveränität, Transparenz und operative Kontrolle.

Mittelständische Unternehmen in Deutschland verfolgen einen eher praxisorientierten Ansatz, indem sie sich auf die Optimierung ihrer Geschäftsprozesse konzentrieren, anstatt weitreichende Experimente durchzuführen. Sie erwarten zunehmend, dass Produktivitätswerkzeuge, Business-Anwendungen und Datenplattformen als integrierte Lösungen zusammenwirken, die messbare operative Vorteile bringen. Gleichzeitig führen Anbieter in regulierten Branchen strengere Verfahren zur Datenkontrolle und Modellgenehmigung ein, um die Compliance-Anforderungen entlang der gesamten Lieferkette zu erfüllen, so ISG.

Deutsche Unternehmen legen bei der Auswahl von Anbietern zunehmend Wert auf operative Verantwortung und nicht nur auf technisches Know-how. Dabei sind Anbieter gefragt, die über die Implementierung hinaus eine kontinuierliche Optimierung gewährleisten, den KI-Verbrauch steuern und den langfristigen Betrieb von Plattformen unterstützen können. Da Microsoft-Umgebungen immer stärker integriert werden, suchen Unternehmen zudem nach Partnern mit soliden lokalen Kompetenzen, Branchenkenntnissen und der Fähigkeit, deutschsprachigen Support und Compliance bereitzustellen.

"Es geht nicht mehr um die Entscheidung, ob KI eingesetzt werden soll, sondern die Herausforderung besteht darin, wie sie in die täglichen Entscheidungsprozesse in Unternehmen integriert werden kann", sagt Axel Oppermann, Hauptautor des Berichts. "Unternehmen, die standardisierte Betriebsprozesse einrichten, sind besser auf die nächste Innovationswelle von Microsoft vorbereitet."

Der Bericht befasst sich auch mit anderen Trends, die das Microsoft-Ökosystem in Deutschland betreffen, darunter sich verändernde Softwarelizenzierungsstrategien und die wachsende Bedeutung einer Teilnahme am Microsoft Marketplace für die Beschaffung in Unternehmen.

Weitere Einblicke über die Herausforderungen im Kontext mit dem Microsoft-Ökosystem, mit denen Unternehmen in Deutschland konfrontiert sind, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 59 Anbietern in fünf Bereichen: Microsoft-Dienstleistungen für Produktivität und Geschäftsprozesse Großkunden, Microsoft-Dienstleistungen für Produktivität und Geschäftsprozesse Mittelstand, Azure-Dienste für Datentransformation und KI, Azure Managed Services Großkunden und Azure Managed Services Mittelstand.

Die Deutsche Telekom/T-Systems wird in allen fünf Bereichen als "Leader" ausgezeichnet. glueckkanja wird in vier Bereichen als "Leader" genannt. Accenture Avanade, Arvato Systems, Atos und Skaylink ein Vodafone-Unternehmen werden in jeweils drei Bereichen als "Leader" aufgeführt, während Bechtle, CANCOM, Capgemini, Computacenter, DATAGROUP, PwC, q.beyond, Rackspace Technology und Wipro in jeweils zwei Bereichen als "Leader" hervorgehen. Allgeier, Communardo Smart Works, Devoteam, HCLTech, ORBIT IT-Solutions, Syntax und TCS werden in jeweils einem Bereich als "Leader" genannt.

Darüber hinaus werden MHP und Trans4mation (T4M) in jeweils zwei Bereichen als "Rising Stars" bezeichnet laut Definition von ISG ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial".

Im Bereich Kundenerlebnis wurde Wipro unter den Anbietern von Microsoft-KI- und Cloud-Ökosystem-Plattformen zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. Wipro erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Unterschiedliche Versionen des Berichts sind verfügbar über DATAGROUP, Deutsche Telekom/T-Systems, glueckkanja, Skaylink ein Vodafone-Unternehmen und Trans4mation IT GmbH.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Microsoft AI and Cloud Ecosystem" für Deutschland ist für Abonnenten oder zum Kauf auf dieser Webpage verfügbar.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI einzusetzen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine firmeneigenen Marktdaten und -analysen, sein fundiertes Wissen und seine Kompetenz im Umgang mit Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Experten, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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