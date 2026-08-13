Bern - Schweizerinnen und Schweizer waren im Juli konsumfreudig. Dies zeigte sich unter anderem bei Hotelbuchungen. Aber auch für Restaurantbesuche im Inland gaben die Menschen laut dem neuen Postfinance-Konsumindikator mehr aus. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Indikator lagen die Konsumausgaben im Juli 2026 um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits in den Monaten Mai und Juni hatte der Konsumindikator die entsprechenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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