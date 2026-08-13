Aarau - Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat im ersten Halbjahr 2026 das Tiefzinsumfeld zu spüren bekommen und weniger verdient. Gleichzeitig steigerte sie die Hypothekarausleihungen deutlich. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung sank im Jahresvergleich um 5,4 Prozent auf 118,5 Millionen Franken, wie die AKB am Donnerstag mitteilte. Nach einer etwas geringeren Reservenbildung als noch im Vorjahr resultierte ein leichter Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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