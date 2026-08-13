FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.08.2026 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 1070 (870) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 1100 (990) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 3450 (3225) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHAWBROOK PRICE TARGET TO 415 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LEGAL & GENERAL TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 270 (285) P - JPMORGAN CUTS M&G TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 335 PENCE - JPMORGAN RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 800 (715) PENCE - JPMORGAN RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 1075 (975) PENCE - 'OVERWEIGHT'
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