Strom von nebenan: Der Automobilzulieferer Benteler versorgt sein Werk in Lichtenau-Kleinenberg über eine 10 Kilometer lange Leitung zu einem Windpark. Die Direktbelieferung stabilisiert die Stromkosten des Industriebetriebes. Unternehmen können ihren Strombedarf kostensicher und zuverlässig durch eine Direktbelieferung mit Grünstrom decken. Ein nahegelegener Wind- oder Solarpark versorgt das Unternehmen dann langfristig mit Erneuerbarer Energie und schafft so Planungssicherheit bei den Energiekosten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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