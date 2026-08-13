Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - August 2026

August 2026 -

Performances

Die offensive Aufstellung des Alpine Multiple Opportunities Fund führte in den vergangenen vier Wochen zu einer positiven Wertentwicklung von +1,2%. Im bisherigen Jahresverlauf 2026 beträgt die Wertsteigerung +8,1%.

Status Quo

In den vergangenen vier Wochen notierten die Kapitalmärkte in Europa getrieben durch einen rückläufigen Ölpreis höher, die US-Märkte seitwärts sowie in Asien gemischt. "Warten auf eine Klärung des Krieges im Nahen Osten, der sich zunehmend auf die Kontrolle und Öffnung der Straße von Hormus konzentriert sowie der gut vierjährige Krieg in der Ukraine, prägen die Märkte. Beide Kriege entwickeln sich immer mehr zu Never-Ending-Stories - und dies führte nicht zu Euphorie an den Kapitalmärkten." schrieben wir vor vier Wochen - und so auch heute.

Gold sollte sich bei rund 4.000 US-$/Unze stabilisiert haben und brach jüngst aus seinem Abwärtstrend leicht nach oben aus. Im Silber gelang dieser Ausbruch noch nicht.

Der US-$ zeigte leichte Schwäche zum Euro bis um 1,15 US-$/€.

Outlook

Die Märkte holten ihre Dips aus dem Juli sehr zügig wieder auf und notieren jüngst knapp unter ihren All-Time-Highs.

Bei den aktuell geringen Handelsvolumina in den Sommerferien fehlte bisher die Kraft für ein Durchstoßen nach oben und somit fehlt ein substanzielles Kaufsignal. Insofern warten wir noch mit der Wiederanlage unserer aktuell rund 20-25%ige Cash-Quote. Auch ein neuerlicher Rücksetzer unter die Juli-Lows halten wir für nicht ausgeschlossen.

Auch wenn wir aktuell relativ viel Cash halten, so ändert dies nichts an unserem mittelfristigen Optimismus für die Aktienmärkte - insbesondere in den USA, China sowie den Sektoren Defence, Wasser und Wasserstoff.

Völlig unverändert seit Oktober 2022: Wir befinden uns in der Welle 3 von 5. Diese ist nun schon signifikant überlang. Insofern stellt sich immer mehr die Frage, inwieweit noch eine Welle 4 bei diesen politischen Rahmenbedingungen kommen wird oder am Ende es dann letztlich bei einer überlangen Welle 3 bis in die Jahre 2027/28 bleibt, die dann direkt in eine fünf-wellige Abwärtskorrektur führen wird.

Die Bodenbildung und der Ausbruch aus dem Abwärtstrend im Gold sind ein erstes positives Zeichen für die Edelmetalle. Kritisch allerdings ist, dass Silber - als eigentlicher Vorläufer - den Ausbruch noch nicht geschafft hat. Somit warten wir auch hier noch zu. Bei Silber liegt weiterhin ein beachtenswertes Level bei 52-54 US-$/Unze.

Nach dem Durchbruch der 1,14 US-$/€ nach unten ist der Weg für den US-$ in Richtung Parität zum € wieder frei - auch wenn der Greenback jüngst nochmals Schwäche zeigte und in das - nicht existente - Fenster von 1,14-1,19 US-$/€ nach oben zurück lief. Auf dem Weg zur Parität könnte der Bereich um 1,08 US-$/€ nochmals für einen kleineren Widerstand sorgen. Tatsächlicher nächster Stopper ist die 1,0180 US-$/€ aus dem Januar 2025 - als die Schwächephase des US-$ begann.

Wir werden entsprechend - bei passender Gelegenheit in den Aktienindices - die Euro-hedged-Strategie entsprechend auflösen, so dass wir auch wieder von einem festeren US-$ profitieren werden.