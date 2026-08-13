Bern - In den ersten sechs Monaten des Jahres ist die Nettozuwanderung in die Schweiz gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 12,5 Prozent auf 29'884 Personen zurückgegangen. Diese Entwicklung folgt einem allgemeinen Trend, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag mitteilte. Der leichte Rückgang der Zuwanderung sei seit 2024 zu beobachten, hiess es. Zwischen Januar und Ende Juni 2026 seien 74'112 Personen in die ständige ausländische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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