Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag in einer zaghaften Gegenbewegung leicht nach oben. Nach zwei Verlusttagen in Folge ist der Leitindex SMI immerhin kurzzeitig wieder über die Marke von 14'500 Punkten gestiegen. Allerdings halten die erneut schwächeren Pharmaschwergewichte den Index etwas zurück. Nachdem die US-Konsumentenpreise am Vortag zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren, aber weiterhin klar oberhalb der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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