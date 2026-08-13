Nach Umbenennung: 26 Metals - Vollständige Ausrichtung auf das Eisenerzprojekt Florália

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Aus Bolt Metals wird 26 Metals: Mit dem hochgradigen Florália-Eisenerzprojekt, Infrastruktur im Iron Quadrangle und trockener Aufbereitung richtet sich der Explorer klar auf Brasiliens Stahlmarkt aus.

Der Rohstoffexplorer Bolt Metals richtet sich strategisch neu aus: Ab dem 19. August 2026 firmiert das Unternehmen als 26 Metals Inc. (CSE: IRON; OTCQB: PCRCF; FSE: A3D8AK) - in Anspielung auf die Ordnungszahl von Eisen im Periodensystem. Kern der Unternehmensstrategie ist die Entwicklung des hochgradigen Eisenerzprojekts Florália im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Die rechtliche Grundlage bildet eine finale Optionsvereinbarung vom 12. Mai 2026 mit Max Iron Brazil (einer Tochter der Max Resource Corp.), die 26 Metals den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung sichert.

Infrastruktur und Produktqualität im Iron Quadrangle

Das Florália-Projekt liegt im etablierten Quadrilátero Ferrífero ("Iron Quadrangle"), einer der weltweit bedeutendsten Eisenerzregionen. Neben einer vollausgebauten Logistikinfrastruktur - bestehend aus Schienennetzen, Straßen, Stromnetz und Tiefseehäfen - profitiert der Standort von der direkten Nähe zu Großabnehmern der brasilianischen Stahlindustrie.

Erste metallurgische Aufbereitungstests bescheinigen dem Erz eine hohe Marktqualität:

Hohe Produktreinheit: Aufbereitung zu einem Sinter-Feed-Produkt mit mehr als 61% Eisen.

Niedrige Verunreinigungen: Die Gehalte an Siliziumdioxid, Aluminiumoxid und Phosphor liegen unter den Schwellenwerten der Platts-IODEX-Benchmark-Spezifikation.

Günstige Abbauparameter: Oberflächennahes, frei abbaubares Material ermöglicht voraussichtlich ein niedriges Abraumverhältnis ohne kostenintensive Bohr- und Sprengarbeiten.

Nahende Katalysatoren: Ein aktives Bohrprogramm zur Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung bildet die Grundlage für anschließende Machbarkeitsstudien und Umweltgenehmigungen.

Trockenaufbereitung und regionaler Absatzmarkt

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des Betriebskonzepts liegt in der geplanten Nutzung trockener magnetischer Separation. Durch den Verzicht auf nasse Tailings-Absetzbecken reduzieren sich nicht nur das Umweltrisiko und der Kapitaleinsatz (Capex), sondern auch die Hürden im Genehmigungsverfahren drastisch.

Kommerziell setzt 26 Metals primär auf den starken brasilianischen Binnenmarkt, um lange Seefrachtwege zu vermeiden und eine schnelle Monetarisierung nahe der Mine zu erreichen. Der seewärtige Export bleibt als spätere Skalierungsoption offen.

Durch den Namenswechsel und das neue Tickersymbol IRON ändert sich die Aktienstruktur des Unternehmens nicht; für bestehende Aktionäre besteht in dieser Hinsicht kein Handlungsbedarf.

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