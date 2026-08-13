Solarthermie-Luftkollektoren sorgen im neuen Sanitärhäuschen der Neuen Prager Hütte am Großvenediger für ein angenehmes Raumklima und unterstützen die biologischen Abbauprozesse in den Trockentoiletten mit Sonnenwärme. Der Deutsche Alpenverein (DAV) unterhält im österreichischen Nationalpark Hohe Tauern am Großvenediger die Neue Prager Hütte auf 2.796 m Höhe. Im Jahr 2025 hat der DAV dort ein neues energie- und wassersparendes Sanitärgebäude mit Trockentoiletten errichtet und mit Solarthermie-Luftkollektoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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