Magdeburg - Der AfD-Spitzenkandidat für Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, will im Fall eines Wahlsiegs seine Regierung vor allem mit Personal aus dem eigenen Landesverband bilden.



Siegmund sagte dem "Spiegel", er habe das Kabinett bereits weitgehend festgelegt. "Ich habe das Kabinett zusammen. Zu 95 Prozent, würde ich sagen." Namen seiner möglichen Minister will er allerdings vorerst nicht nennen. Das würde "medial ablenken", sagte er.



Siegmund kündigte an, dass das meiste Personal für seine Regierung aus dem eigenen Landesverband kommen würde. "Es werden Leute sein, die ich schon lange kenne", so Siegmund. Er begründete die Auswahl mit dem erwarteten politischen Druck: "Wir werden Angriffen ausgesetzt sein. Da muss man seinen Mitstreitern vertrauen können."



Siegmund führt die AfD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September. In aktuellen Umfragen liegt die Partei bei rund 40 Prozent und damit deutlich vor der CDU. Sachsen-Anhalt ist das erste von drei Bundesländern, in denen im September gewählt wird. Am 20. September folgen die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.





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