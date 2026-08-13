Die MannKind-Aktie steht nach zwei wichtigen FDA-Zulassungen vor einer neuen Wachstumsphase. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,24 Milliarden US-Dollar könnte der Markt das langfristige Potenzial des Biotechunternehmens und seines erweiterten Produktportfolios noch nicht vollständig berücksichtigen. Zwei Zulassungen schaffen neue Umsatzchancen MannKind hat im laufenden Jahr zwei wichtige regulatorische Erfolge erzielt. Das Diabetes-Medikament ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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