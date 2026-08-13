Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.475 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Qiagen, Rheinmetall und die Commerzbank, am Ende Brenntag, BASF und Daimler Truck.



"Die Stimmung an den Börsen rund um den Globus bleibt gut", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Investoren setzen darauf, dass sich die gestiegenen Energiepreise nicht in Inflationsszenarien zeigen, sondern von den Unternehmen weggedrückt werden und sich die Konjunktur mit wieder konsumfreudigeren Verbrauchern weiter erholen wird."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1534 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8670 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 87,70 US-Dollar; das waren 128 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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