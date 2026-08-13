Gastautor Marvin Großkrüger von der Projektgesellschaft Greenbess erläutert in seinem Beitrag, warum die Nachrüstung von bestehenden Solarparks mit Batteriespeichern wirtschaftlich attraktiver sein kann als der Neubau von solchen Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Negative Strompreise sind kein Randphänomen mehr, sondern Struktur. Für geeignete Photovoltaik-Freiflächen-Bestandsanlagen kann sich damit die Wertlogik verschieben: Nicht nur der Neubau, sondern gerade auch der geförderte Bestand von 2021, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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