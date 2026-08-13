Der Industrieversicherer QBE hat auf Basis von Anfragen bei britischen Feuerwehren einen starken Anstieg von Bränden in Zusammenhang mit Photovoltaik-Anlagen festgestellt. Nach Angaben des Unternehmens stieg die Zahl der Brände zwischen 2022 und 2025 um 133 Prozent. Die Zahl der installierten Anlagen nahm im gleichen Zeitraum um 52 Prozent zu. Tobias Mehl, Risk Manager bei QBE Deutschland, sieht hierin auch für den deutschen Markt ein wichtiges Signal: "Unsere Erfahrung zeigt, dass die Ursache häufig nicht in den Solarmodulen selbst liegt, sondern in fehlerhaften Kabelverbindungen, Steckverbindern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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