Zürich - Eric Gujer tritt am 1. Februar 2027 als Chefredaktor der NZZ ab. Er wird aber als Herausgeber Deutschland bei der Zürcher Mediengruppe bleiben. Seine Nachfolge soll bis Ende Jahr geklärt werden. Auf dem Lesermarkt konnte die NZZ den Ertrag um fast sieben Prozent steigern. Die NZZ habe den Anspruch, die Stelle des Chefredaktors oder der Chefredaktorin intern zu besetzen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Neben «ausgezeichneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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