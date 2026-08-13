Antimon im Fokus: Kanadisches Rohstoffprojekt gewinnt an Dynamik

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Critical One Energy hat bei Howells Lake nach eigenen Angaben rund 7.000 Meter gebohrt und verfügte zuletzt über 11,05 Millionen CAD an Barmitteln. Neue Antimon-Funde, erste Untersuchungen zur Aufbereitung und die geplante Ressourcendefinition bestimmen derzeit die operative Arbeit.
Critical One Energy hat bei Howells Lake nach eigenen Angaben rund 7.000 Meter gebohrt und verfügte zuletzt über 11,05 Millionen CAD an Barmitteln. Neue Antimon-Funde, erste Untersuchungen zur Aufbereitung und die geplante Ressourcendefinition bestimmen derzeit die operative Arbeit.
Bohrungen erweitern die Antimon-Zone
Im Juli meldete Critical One für Bohrloch 7 einen Abschnitt von 4,17 Metern mit 27,35 Prozent Antimon. Darin seien 1,1 Meter mit 70,3 Prozent Antimon enthalten. In Bohrloch 6 waren zuvor 8 Meter
mit 42,2 Prozent Antimon nachgewiesen worden. Die Angaben beziehen sich auf Längen im Bohrkern. Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung ist noch nicht bestimmt.
Weitere Bohrungen würden prüfen, wie sich die hochgradige Stibnit-Zone in die Tiefe und nach Nordosten fortsetzt. Stibnit ist das wichtigste Erzmineral für die Gewinnung von Antimon. Das Unternehmen untersucht außerdem tiefer liegende Bereiche, in denen neben Antimon auch Gold und Zink festgestellt wurden.
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