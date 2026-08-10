China sitzt am längeren Hebel: Trumps Rohstoff-Plan droht zu scheitern

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Donald Trump will die USA bis Januar 2027 von kritischen Mineralien aus China lösen. Doch der Plan trifft auf eine harte Realität. Die amerikanische Industrie hat weder genug Minen noch genug Raffinerien. Jetzt droht ausgerechnet das, was Trump verhindern wollte: neue Ausnahmen für chinesische Rohstoffe.
Donald Trump will die USA bis Januar 2027 von kritischen Mineralien aus China lösen. Doch der Plan trifft auf eine harte Realität. Die amerikanische Industrie hat weder genug Minen noch genug Raffinerien. Jetzt droht ausgerechnet das, was Trump verhindern wollte: neue Ausnahmen für chinesische Rohstoffe.
Fünf Monate bis zur Rohstoff-Lücke
Ab dem 1. Januar 2027 sollen US-Rüstungsfirmen und andere Hersteller keine Seltenen Erden, Magnete, Wolfram, Molybdän oder Tantal mehr aus China, Russland, Iran oder Nordkorea kaufen. Das Ziel ist
klar: weniger Abhängigkeit bei Waffen, Autos, Computern und strategischer Industrie.
Doch die Frist kommt schneller als die Lieferketten wachsen. Washington hat solche Importverbote schon früher beschlossen, aber immer wieder Ausnahmen erlaubt. Der Grund war simpel: Die USA konnten den Bedarf nicht selbst decken. Genau dieses Problem ist jetzt größer als die politische Ansage.
Die Zahl, die Trumps Plan sprengt
Der wichtigste Engpass zeigt sich bei Magneten aus Seltenen Erden. 2025 brauchten die USA rund 48.000 Tonnen der gängigsten Magnetart. Aus heimischen Quellen kamen nur 300 Tonnen. Bis Jahresende
könnten US-Firmen laut Arthur D. Little auf 5.000 Tonnen Kapazität kommen.
Das gleiche Muster ist bei Antimon seit Jahren zu beobachten. Auch dieser Rohstoff steckt in Waffen, Akkus und Hightech, doch China dominiert zentrale Teile der Lieferkette. 2024 lieferte das Land laut Reuters rund 48 Prozent der weltweiten Minenproduktion und mehr als 70 Prozent der Antimon-Oxid-Produktion. Duane Parnham, Gründer, Executive Chairman und CEO von Critical One Energy, bemängelt genau diese Abhängigkeit: Kanada könne ein Schlüssel zur Lösung der globalen Antimonversorgung sein. Genau dort liegt das Nadelöhr. Die USA besitzen viele Rohstoffreserven. Was fehlt, ist die industrielle Maschine dahinter.
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