KI in der Rohstoffsuche: Der Anfang einer neuen Ära!?

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Metallic Minerals meldet für das Kupfer-Silber-Projekt La Plata einen ungewöhnlichen Technologieschritt: Das Projekt wurde als eines von zwei ersten Testsystemen für ein vom US-Energieministerium unterstütztes Forschungsprogramm ausgewählt. Dabei sollen neue Werkzeuge mit KI (künstliche Intelligenz) entwickelt werden, um die Suche nach kritischen Mineralien zielgenauer und kosteneffizienter zu machen.

Metallic Minerals meldet für das Kupfer-Silber-Projekt La Plata einen ungewöhnlichen Technologieschritt: Das Projekt wurde als eines von zwei ersten Testsystemen für ein vom US-Energieministerium unterstütztes Forschungsprogramm ausgewählt. Dabei sollen neue Werkzeuge mit KI (künstliche Intelligenz) entwickelt werden, um die Suche nach kritischen Mineralien zielgenauer und kosteneffizienter zu machen.

KI soll Explorationsziele besser einordnen

Das Forschungsprojekt heißt AGAPEX und gehört zur Genesis Mission des US-Energieministeriums. Die Genesis Mission ist eine breiter angelegte Initiative des US-Energieministeriums zur Beschleunigung wissenschaftlicher Forschung mithilfe von KI und Hochleistungsrechnern. AGAPEX konzentriert sich innerhalb dieses Programms auf die Exploration kritischer Mineralien. Laut Metallic Minerals wurde AGAPEX im Rahmen der Genesis Mission für eine von insgesamt 278 Förderungen ausgewählt. Insgesamt seien dafür mehr als 5.000 Anträge eingegangen. Geleitet werde das Projekt von Dr. Sebnem Düzgün von der Colorado School of Mines. Weitere Partner seien das National Laboratory of the Rockies, die Colorado Geological Survey und Metallic Minerals. Bei Metallic seien President Scott Petsel und Vice President Exploration Regina Molloy an dem Projekt beteiligt.

Warum La Plata ausgewählt wurde

La Plata liegt im südwestlichen Colorado und gilt laut Unternehmen als großflächiges polymetallisches System. Polymetallisch bedeutet, dass mehrere Metalle gemeinsam auftreten. Im Fall von La Plata nennt Metallic Minerals Kupfer, Silber, Gold, Platin, Palladium und weitere kritische Mineralien, die noch untersucht würden. Für AGAPEX ist das Projekt vor allem deshalb interessant, weil es ein alkalisches Porphyrsystem repräsentiert. Porphyrlagerstätten sind große, meist niedriggradige Erzkörper, die in der Bergbauindustrie wegen ihrer möglichen Größe eine wichtige Rolle spielen. La Plata werde im Forschungsprogramm einem klassischen kalkalkalischen Porphyrsystem im Arizona Copper Triangle gegenübergestellt. So solle getestet werden, wie gut die neuen KI-Methoden in unterschiedlichen geologischen Umgebungen funktionieren.