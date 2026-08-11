Gold, Kupfer, Silber: Warum dieser Rohstoffzyklus gerade erst beginnt

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Gold hat bereits eine historische Rally hingelegt. Doch Greg Johnson glaubt, dass die spannendste Phase noch bevorsteht. Der Chef von Metallic Minerals sieht einen jungen Rohstoffzyklus, knappe neue Lagerstätten und enormes Potenzial bei Gold, Silber und Kupfer. Warum ausgerechnet Explorer jetzt vor einer Neubewertung stehen könnten. Warum ausgerechnet Explorer seiner Einschätzung nach vor einer Neubewertung stehen könnten.
Gold hat bereits eine historische Rally hingelegt. Doch Greg Johnson glaubt, dass die spannendste Phase noch bevorsteht. Der Chef von Metallic Minerals sieht einen jungen Rohstoffzyklus, knappe neue Lagerstätten und enormes Potenzial bei Gold, Silber und Kupfer. Warum ausgerechnet Explorer jetzt vor einer Neubewertung stehen könnten. Warum ausgerechnet Explorer seiner Einschätzung nach vor einer Neubewertung stehen könnten.
Warum die Goldrally erst am Anfang stehen könnte
Der Goldpreis stieg von rund 2.000 auf mehr als 5.000 US-Dollar je Unze. Danach folgte der Rückgang auf etwa 4.000 Dollar. Johnson wertet diese Bewegung nicht als Ende des Bullenmarktes, sondern
als Konsolidierung. Rohstoffzyklen liefen häufig sechs bis zehn Jahre aufwärts und anschließend ähnlich lange abwärts.
Die aktuelle Aufwärtsphase dauere erst zwölf bis 18 Monate, erklärt der Branchenveteran. Damit könnte der Markt noch deutlich früher im Zyklus stehen, als die Stimmung vermuten lässt. Kurzfristige Kursverluste verdecken jedoch das eigentliche Problem: Die Welt braucht neue Minen, doch genau diese fehlen.
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