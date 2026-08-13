Die Visa-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten eindrucksvoll zurückgemeldet und dabei den zuvor dominierenden Abwärtstrend klar überwunden. Nach dem jüngsten Vorstoß bis in den Bereich um 370 US$ konsolidiert der Titel aktuell bei 359,42 US$. Die übergeordnete Stärke bleibt damit erhalten. Hierbei könnten weitere Rücksetzer interessante Kaufchance liefern. Wo der laufende Rücksetzer interessant wird Nach dem erfolgten Trendbruch wartet mit 356,48 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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