Tesla bereitet einen umfassenden Ausbau seines Energiegeschäfts vor. Unter dem Codenamen "Project Crystal Sun" plant der Konzern in Fort Bend County im US-Bundesstaat Texas den Bau einer vollintegrierten Solarfabrik. Laut Medienberichten soll das Gesamtvolumen des Projekts bei 10,1 Milliarden US-Dollar liegen. Davon entfallen rund 1,5 Milliarden US-Dollar auf Grundstück und Standort, während weitere 8,6 Milliarden US-Dollar für technische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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