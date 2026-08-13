© Foto: Omar Marques - SOPA Images via ZUMA Press WireErstmals seit dem Börsengang schrumpft der Quartalsumsatz von JD.com. Die Aktie fällt - obwohl der Gewinn die Erwartungen klar übertrifft. Die Details.JD.com hat eine historische Negativmarke erreicht: Erstmals seit dem Börsengang im Jahr 2014 ist der Quartalsumsatz gesunken. Im zweiten Quartal fielen die Erlöse um 2,9 Prozent auf 346,4 Milliarden Yuan (umgerechnet 51,4 Milliarden US-Dollar). Zwar lag der Wert knapp über der durchschnittlichen Analystenschätzung, an der Börse überwog jedoch die Enttäuschung. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel mehr als 3 Prozent. Dabei stecken in den Zahlen auch positive Überraschungen: So sprang der Nettogewinn um 15 Prozent auf 7,1 Milliarden Yuan …
Enthaltene Werte: US47215P1066,US01609W1027,KYG596691041Den vollständigen Artikel lesen
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