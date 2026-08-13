Sachsen-Anhalt ist derzeit in aller Munde. Dies liegt vor allem an der bevorstehenden Landtagswahl am 6. September. Doch auch die Speicherbranche hat das Bundesland fest im Blick. Erst vor zwei Wochen veranstaltete Eco Stor einen "Zukunftstag" und präsentierte einen geplanten Batteriespeicher mit 300 Megawatt Leistung und 700 Megawattstunden Kapazität einer interessierten Öffentlichkeit. Die Anlage soll 2027 vollständig am Netz sein. Bereits offiziell eingeweiht wurde dagegen am Donnerstag ein Batteriespeicher mit 250 Megawatt Leistung und rund 500 Megawattstunden Kapazität in der Nähe von Leuna-Krumpa. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland