Tag für Tag fallen neue Rekordmarken bei den weltweit wichtigsten Leitindizes. Doch bei einer beliebten Dividendenaktie geht auch im laufenden Börsenjahr nahezu nichts nach vorne. So notiert die Aktie des Getränke- und Nahrungsmittelherstellers PepsiCo noch immer auf dem gleichen Niveau wie zu Jahresbeginn. Gegenwind für PepsiCo kommt aktuell aus einem Bereich, den der Konzern nur begrenzt beeinflussen kann: dem veränderten Essverhalten der US-Verbraucher. Die Verbreitung von GLP-1-Abnehmmedikamenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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