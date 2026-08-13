Die Bankenaufseher der EZB winken die Übernahme durch Unicredit wohl bald durch - doch gleichzeitig warnen sie vor "gravierenden Risiken". Könnte das Projekt am Ende doch noch scheitern?Die italienische Großbank Unicredit hat sich knapp 50 Prozent der Anteile an der Commerzbank gesichert. Für die geplante Übernahme der zweitgrößten deutschen Bank ist allerdings noch die Zustimmung der Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) nötig, nachdem die deutsche Finanzaufsicht Bafin den Deal bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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