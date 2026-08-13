Forscher:innen vom Fraunhofer CSP und Exxosqel wollen besonders leichte Solarmodule entwickeln, indem sie die Glasdicke reduzieren. Für Stabilität soll eine Spezialbeschichtung sorgen, die mit der Glasoberfläche eine chemische Reaktion eingeht. Der Glasbeschichtungsexperte Exxosqel GmbH hat gemeinsam mit dem Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP ein ultradünnes Glas-Glas-Photovoltaik-Modul entwickelt, das mit 1 mm dicken Glasscheiben an der Front und der Rückseite ausgestattet ist. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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