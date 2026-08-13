Wien (www.fondscheck.de) - Die Umweltbank baut ihr Angebot an eigenen börsengehandelten Indexfonds aus, so die Experten von "FONDS professionell".Das Nürnberger Institut habe drei weitere nachhaltige ETFs aufgelegt und erhöhe damit seine Produktpalette in diesem Segment von zwei auf fünf Fonds. Neu hinzu würden ein Aktien-ETF sowie zwei Anleihenprodukte kommen. Alle drei Fonds seien nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de