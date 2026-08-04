Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG
Kreditneugeschäft steigt stark an; Fokus bei Kundeneinlagen weg von Wachstum hin zu Ergebnisqualität
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260804_UmweltBank_Update
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 03.08.2026 (15:29 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 04.08.2026 (9:30Uhr)
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