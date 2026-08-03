Nürnberg (ots) -Die UmweltBank hat drei neue ETFs aufgelegt und erweitert damit das eigene Fondsportfolio auf insgesamt fünf ETFs. Mit einem Aktien-ETF und zwei Anleihen-ETFs vergrößert die Bank ihr Angebot nun um sinnvolle Bausteine für eine breit diversifizierte Geldanlage und ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern, gezielt in den europäischen Markt zu investieren. Alle Fonds folgen dem strengen Nachhaltigkeitsansatz der UmweltBank und erfüllen damit die Kriterien eines Artikel-9-Produkts gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Die ETFs sind ab sofort börslich handelbar."Die Weltlage wird komplexer, Europa rückt für viele Anlegerinnen und Anleger wieder stärker in den Fokus. Denn wer global investiert, ist häufig stark von Ländern wie den USA abhängig, ohne dass das auf den ersten Blick ersichtlich ist. Umso wichtiger ist bei Investitionen eine ausgewogene regionale Verteilung. Genau hier setzen die neuen UmweltBank-ETFs mit Europafokus an: Sie ermöglichen den gezielten Zugang zu nachhaltigen europäischen Werten und können globale Portfolios sinnvoll ergänzen", kommentiert Leonie Hofmann, Wertpapierexpertin bei der UmweltBank.Gezielt in den nachhaltigen europäischen Aktienmarkt investierenDer UmweltBank UCITS-ETF - Europe SDG Focus (ISIN: LU3401048XXX) investiert breit gestreut in börsennotierte europäische Unternehmen - von Large-, über Mid-, und Small Caps, bis hin zu Micro Caps. Im zugrundeliegenden Index befinden sich ausschließlich Unternehmen, die sowohl einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) leisten als auch im Einklang mit den Pariser Klimazielen wirtschaften. Anlegerinnen und Anleger können mit dem ETF gezielt in die Region Europa investieren. Dies kann eine passende Ergänzung zu Welt-ETFs darstellen, die wegen der üblichen Gewichtung nach Marktkapitalisierung einen sehr hohen Anteil amerikanischer Firmen beinhalten.Breit gestreut in nachhaltige europäische Anleihen investieren und von regelmäßigen Ausschüttungen profitierenMit ihren beiden neuen Anleihen-ETFs bietet die UmweltBank Anlegerinnen und Anlegern nachhaltige, breit gestreute und zugleich schwankungsarme Anlageoptionen mit regelmäßigen quartalsweisen Zinsausschüttungen. Der UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Corporate Bonds Euro (ISIN: LU3401048XXX)investiert dabei in Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Europa.Der zweite Fonds, der UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Government Bonds Euro (ISIN: LU3401048XXX), bildet die Entwicklung von vorwiegend europäischen Staatsanleihen ab. Beide ETFs investieren in auf Euro lautende Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von bis zu 10 Jahren und bieten damit im Vergleich zu kürzer laufenden Anleihen ein höheres Renditepotenzial.Anlegerinnen und Anleger können auf strenge Nachhaltigkeitskriterien vertrauen. Die zugrunde liegenden Indizes berücksichtigen ausschließlich Anleihen, die von ISS als Green oder Social Bonds klassifiziert sind und somit einen positiven ökologischen oder sozialen Beitrag leisten. Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, Kapital nicht nur gewinnorientiert, sondern auch verantwortungsbewusst einzusetzen.Darüber hinaus wenden alle UmweltBank-ETFs strenge Ausschlusskriterien an: Bei den Unternehmen zählen dazu u.a. fossile Energien, Atomkraft, Rüstung oder Menschenrechtsverstöße. Bei staatlichen Emittenten werden u.a. Diktaturen ausgeschlossen oder Länder, die den Klimazielen von Paris nicht beigetreten sind. So entsteht ein Portfolio, das klar auf Transparenz, Klimaschutz und soziale Wirkung ausgerichtet ist.Die neuen ETFs der UmweltBank im Überblick:- Name: UmweltBank UCITS-ETF - Europe SDG Focus- ISIN: LU3401048XXX- WKN: A42EJY- Referenzindex: SolactiveUmweltBank Europe All Cap SDG PAB Index NTR- Ertragsverwendung: Thesaurierend- Laufende Kosten (p. a.): bis zu 0,80 %- Name:UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Corporate Bonds Euro- ISIN:LU3401048XXX- WKN:A42EJW- Referenzindex:Solactive UmweltBank Green & Social Corporate Bond EUR IG 0-10 Year Index- Ertragsverwendung:Ausschüttend- Laufende Kosten (p. a.):bis zu 0,50 %- Name:UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Government Bonds Euro- ISIN: LU3401048XXX- WKN:A42EJX- Referenzindex:Solactive UmweltBank Green & Social Government Bond EUR IG 0-10 Year Index- Ertragsverwendung:Ausschüttend- Laufende Kosten (p. a.):bis zu0,50 %Weitere Informationen rund um die UmweltBank-ETFs stehen auf folgender Website zur Verfügung: https://www.umweltbank.de/investieren/etfs/Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau. Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Finanzprodukte an, von einem Girokonto über Sparprodukte bis hin zu Wertpapieren. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access und im Scale-Segment der Deutschen Börse gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.Risiken:Der Kurswert von Wertpapieren unterliegt marktbedingten Schwankungen und kann - vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder Börsenentwicklung - auch dauerhaft und sehr deutlich unter dem Kaufkurs liegen. Das eingesetzte Kapital unterliegt einem Verlustrisiko. Fonds sind somit nicht geeignet für Anlegende, die eine risikolose Anlage anstreben. Anlegende sollten ihr Geld nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen, weil sonst das Risiko besteht, dass sich innerhalb der Haltedauer mögliche Wertschwankungen nicht ausgeglichen haben. Des Weiteren besteht das Risiko, dass die künftige Wertentwicklung nicht der Wertentwicklung der Vergangenheit entspricht.Hinweise:Diese Marketingmitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Kaufs, Verkaufs, Tauschs, Rückkaufs, Haltens, der Zeichnung oder Übernahme eines bestimmten Finanzinstruments dar (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).Für die Erstellung und den Inhalt dieser werblichen Information ist allein die UmweltBank AG als Vertriebsstelle bzw. Vertriebspartnerin verantwortlich.Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen der Anlegenden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anlegende sollten sich insbesondere in rechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht vor einer individuellen Anlageentscheidung fachkundig beraten lassen. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.Weiterführende Produktinformationen:Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt, den Anlagebedingungen, sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten. Diese Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache auf einem dauerhaften Datenträger oder auf Verlangen kostenlos in Papierform bei der jeweiligen EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft.Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds. Bitte lesen Sie insbesondere den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: ir@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Dr. Nicole HandschuherVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/6326130