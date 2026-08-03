Regelmäßig eine Kunst, den Spagat zwischen Wachstum und Profitabilität exakt so hinzubekommen, dass die Investmentstory auch am Kapitalmarkt nachhaltig zündet. Dietmar von Blücher, CEO der Umweltbank, will da erst gar keine Zweifel aufkommen lassen, wo das Unternehmen nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 unverändert die Prioritäten setzt. "Im Zweifel entscheiden wir uns für den Ergebniskorridor", sagt Dietmar von Blücher bei der Präsentation der Halbjahreszahlen für 2026 auf der Airtime-Plattform. Konkret ging es dabei um die Frage, inwieweit die Umweltbank zurzeit Marketingaktionen wie etwa besondere Zinsangebote forciert, um dadurch die Kundenzahlen zu steigern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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