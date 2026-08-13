© Foto: Reginald Mathalone - NurPhotoDas Rennen um die Vorherrschaft im Weltraum ist gestartet: Aber nicht nur SpaceX hegt einen Anspruch auf einen Platz an der Sonne.Die Analysten von Argus warnten in einer aktuellen Studie, dass man nicht gegen Elon musk wetten sollte und verwiesen dabei auf den sagenhaften Erfolg der Tesla-Aktie. Aber nicht nur die Personalie Elon Musk führen die Studiengeber als Argument für die SpaceX-Aktie an. Argus stuft die Aktien SpaceX von Hold auf Buy hoch und bestätigte das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten bei 160 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent. Und das hat seine Gründe und der heißt Starlink. Denn das ist eines der bereits funktionierenden …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US00217D1000,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE