Rio Tinto steigt ein: Rio Tinto steigt bei Mogotes Metals ein - beginnt jetzt die große Neubewertung der Kupfer-Gold-Story?

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86 Meter starke Mineralisierung, über 3.000 Meter an ausstehenden Ergebnissen und rund 40 Mio. CAD frisches Kapital: Mogotes Metals könnte vor einer entscheidenden Neubewertung stehen.

Liebe Leserinnen und Leser,

das sind die Momente, auf die Junior-Explorer hinarbeiten. Ein globaler Bergbaukonzern steigt nicht nur mit Kapital ein, sondern bringt auch technisches Know-how, Explorationserfahrung und strategische Aufmerksamkeit mit.

Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025) hat genau einen solchen Schritt angekündigt: Rio Tinto Exploration Canada soll zunächst rund 5% an Mogotes erwerben und gemeinsam mit dem Unternehmen eine strategische und technische Allianz für das Filo-Sur-Projekt sowie das gesamte Vicuña-Portfolio aufbauen. Parallel plant Bestandsinvestor CD Capital, seine Beteiligung deutlich auszubauen.

Das Ergebnis: etwa 40 Mio. CAD an neuem Kapital - und ein Signal, das in der Vicuña-Region kaum deutlicher ausfallen könnte.

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- Im Auftrag von Mogotes Metals (WKN A3ENQ6) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Was für ein starkes Vertrauenssignal! Mit Rio Tinto steigt einer der größten und erfahrensten Bergbaukonzerne der Welt bei Filo Sur ein. Der Rohstoffgigant investiert 21,3 Millionen CAD und sichert sich damit eine Beteiligung von 5% - verbunden mit einer strategischen Allianz, die für die weitere Entwicklung der Projekte enorme Bedeutung haben könnte.

Doch damit nicht genug: Auch der bestehende Großinvestor CD Capital zieht mit und stellt weitere 18,9 Millionen USD bereit. Damit erhält Filo Sur eine massive Finanzspritze und verfügt über deutlich mehr Schlagkraft, um die nächsten wichtigen Entwicklungsschritte voranzutreiben.

Für Kleinanleger ist vor allem eines spannend: Wenn ein globaler Branchenriese wie Rio Tinto bereit ist, Millionen zu investieren und sich strategisch zu positionieren, dürfte das kaum ohne eine intensive Prüfung der Projekte und ihres Potenzials geschehen sein. Gleichzeitig unterstreicht das erneute Engagement von CD Capital das Vertrauen bestehender Investoren in die weitere Unternehmensentwicklung.

Genau solche Konstellationen können bei jungen Rohstoffunternehmen den entscheidenden Unterschied machen: starke Projekte, frisches Kapital und plötzlich ein milliardenschwerer Bergbaukonzern als strategischer Partner. Sollte es Filo Sur gelingen, das geologische Potenzial seiner Projekte in den kommenden Explorationsphasen weiter zu bestätigen, könnte diese Finanzierung den Startschuss für eine völlig neue Entwicklungsstufe darstellen.

Rio Tinto plant einen Einstieg von rund 5% bei Mogotes Metals für 21,27 Mio. CAD.

Eine geplante technische Allianz soll die Exploration auf Filo Sur und im Vicuña-Portfolio beschleunigen.

Rio Tinto erhält Exklusivitätsrechte und kann seinen Anteil während dieser Phase auf bis zu 9,99% erhöhen.

CD Capital plant zusätzliche Zeichnungen, sodass Mogotes insgesamt ungefähr 40 Mio. CAD zufließen könnten.

Rio Tinto investiert 21,27 Mio. CAD für einen ersten Anteil

Im Zentrum der Meldung steht eine verbindliche Absichtserklärung zwischen Mogotes Metals und Rio Tinto Exploration Canada. Danach soll Rio Tinto beziehungsweise ein verbundenes Unternehmen 30,387 Mio. Units von Mogotes zu 0,70 CAD je Unit zeichnen.

Das entspricht einem Bruttoerlös von rund 21,27 Mio. CAD beziehungsweise etwa 15 Mio. USD. Nach Abschluss der Platzierung würde Rio Tinto zunächst ungefähr 5% an Mogotes Metals halten.

Das ist weit mehr als eine gewöhnliche Finanzierung. Rio Tinto zählt zu den großen Namen der globalen Bergbauindustrie. Ein Investment dieser Größenordnung wirkt deshalb wie eine substanzielle Bestätigung des geologischen Potenzials, das Mogotes im Filo-Sur-Projekt und im breiteren Vicuña-Gebiet sieht.

Die geplante Allianz verbindet das lokale Projektverständnis von Mogotes mit Rio Tintos globaler Explorationsexpertise Quelle Pressemitteilung Mogotes Metals

Die Allianz: Kapital ist erst der Anfang

Entscheidend ist nicht nur der Betrag auf dem Konto. Die beiden Unternehmen wollen detaillierte Vereinbarungen verhandeln, darunter einen Zeichnungsvertrag, eine Investorenrechtevereinbarung und eine Exklusivitätsvereinbarung.

Diese Vereinbarungen sollen die strategische und technische Zusammenarbeit rund um Filo Sur und das gesamte Vicuña-Portfolio konkret ausgestalten. Der Gedanke dahinter ist klar: Mogotes bringt sein Team vor Ort und die genaue Kenntnis der Region ein. Rio Tinto ergänzt dies mit seinen weltweiten technischen Fähigkeiten und umfangreicher Explorationserfahrung.

Für ein Projekt in einem der aussichtsreichsten Kupfer-Gold-Silber-Gürtel der Welt kann diese Kombination enorm wertvoll sein. Exploration ist schließlich kein Selbstläufer. Gute Zieldefinition, Geologie, Dateninterpretation, Bohrplanung und operative Umsetzung entscheiden darüber, wie schnell aus einer vielversprechenden Struktur eine belastbare Entdeckung werden kann.

Genau dort setzt die geplante Allianz an: Sie soll neue Entdeckungen beschleunigen.

15 Monate Exklusivität - plus möglicher Aufstockung auf 9,99%

Mit der Finanzierung ist für Rio Tinto eine 15-monatige Exklusivitätsperiode in Bezug auf das Filo-Sur-Projekt vorgesehen. Im gegenseitigen Einvernehmen kann diese Frist um weitere sechs Monate verlängert werden.

Während dieser Zeit soll Rio Tinto außerdem das Recht erhalten, Angebote Dritter für Filo Sur oder die das Projekt haltenden Tochtergesellschaften zu denselben Bedingungen zu überbieten. Dieses sogenannte Matching Right verschafft Rio Tinto eine starke strategische Position, falls sich weitere Interessenten für das Projekt melden sollten.

Hinzu kommt eine Kaufoption: Während der Exklusivitätsperiode könnte Rio Tinto seinen Anteil auf bis zu 9,99% der Stammaktien auf teilverwässerter Basis erhöhen.

Erster Schritt: rund 5% Beteiligung durch die Zeichnung von 30,387 Mio. Units zu 0,70 CAD.

rund 5% Beteiligung durch die Zeichnung von 30,387 Mio. Units zu 0,70 CAD. Strategischer Rahmen: geplante technische Allianz für Filo Sur und das Vicuña-Portfolio.

geplante technische Allianz für Filo Sur und das Vicuña-Portfolio. Exklusivität: 15 Monate, mit möglicher Verlängerung um weitere sechs Monate.

15 Monate, mit möglicher Verlängerung um weitere sechs Monate. Option auf mehr: Erwerb von bis zu 9,99% auf teilverwässerter Basis während der Exklusivitätsperiode.

Erwerb von bis zu 9,99% auf teilverwässerter Basis während der Exklusivitätsperiode. Schutzrecht: Möglichkeit, gleichwertige Drittangebote für Filo Sur zu matchen.

Das macht deutlich: Rio Tinto erhält nicht einfach einen kleinen Finanzanteil. Der Konzern sichert sich einen strukturierten Zugang zu einem Projektgebiet, das im global bedeutenden Vicuña-Distrikt liegt.

CD Capital will Beteiligung auf 19,9% erhöhen

Doch die Rio-Tinto-Transaktion ist nur eine Seite der Geschichte. Fast zeitgleich hat auch der bestehende Investor CD Capital seine Absicht mitgeteilt, seine Beteiligung an Mogotes deutlich auszubauen.

Ursprünglich war vorgesehen, dass CD Capital bis zu 31 Mio. Stammaktien zu 0,49 CAD je Aktie zeichnet. Dies hätte Mogotes rund 15,19 Mio. CAD eingebracht und CD Capital eine Beteiligung von 19,9% auf teilverwässerter Basis ermöglicht.

Kurz darauf kündigte Mogotes an, die Zahl der an CD Capital und weitere Aktionäre auszugebenden Stammaktien von 31 Mio. auf bis zu 38,558 Mio. Aktien erhöhen zu wollen. Der Bezugspreis soll weiterhin 0,49 CAD je Aktie betragen.

Damit könnten sich die Bruttoerlöse aus dieser Komponente auf bis zu rund 18,893 Mio. CAD belaufen.

Die Ausweitung der geplanten Zeichnung durch CD Capital erhöht den finanziellen Spielraum für die nächste Projektphase. Quelle Pressemitteilung Mogotes Metals

Zusammen rund 40 Mio. CAD: Warum der Finanzierungsschub zählt

Rechnet man beide angekündigten Transaktionen zusammen, kommt Mogotes auf ungefähr 40 Mio. CAD an frischem Kapital. Für einen Explorer ist das ein wichtiger Unterschied: Nicht nur eine Idee und ein aussichtsreiches Grundstück stehen im Mittelpunkt, sondern die Fähigkeit, ein ambitioniertes Programm tatsächlich voranzutreiben.

Kapital kann in der Exploration Zeit schaffen. Es ermöglicht die Vorbereitung und Umsetzung weiterer Arbeiten, die Auswertung geologischer Daten und die konsequentere Prüfung aussichtsreicher Ziele. Gleichzeitig verknüpft die geplante Rio-Tinto-Allianz die Finanzierung mit technischem Rückenwind.

Das Spannende daran: Mogotes stärkt nicht nur seine Bilanz. Das Unternehmen baut auch ein strategisches Fundament auf, das Filo Sur und das gesamte Vicuña-Portfolio in eine neue Größenordnung heben könnte.

Starkes Signal für Filo Sur und den Vicuña-Distrikt

Die Vicuña-Region ist für ihre Kupfer-, Gold- und Silberperspektive bekannt. Gerade in solchen Bezirken kann der Zugang zu Kapital, Expertise und regionaler Erfahrung der Unterschied zwischen einer interessanten Liegenschaft und einer dynamisch entwickelten Entdeckungsgeschichte sein.

Rio Tintos Einstieg wird deshalb als starkes Votum für das Potenzial von Filo Sur und des gesamten Vicuña-Distrikts verstanden. Die Kombination aus der lokalen Explorationsmannschaft von Mogotes und der globalen technischen Plattform von Rio Tinto soll die Suche nach weiteren Entdeckungen beschleunigen.

Es ist genau diese Verbindung, die die Meldung so bemerkenswert macht: frisches Geld, ein strategischer Partner mit großer Explorationstiefe und ein Bestandsinvestor, der seine Position erweitern will.

Starkes Bohrloch öffnet die Tür zu einer potenziellen Kupfer-Gold-Entdeckung

Manchmal ist es ein einziges Bohrloch, das aus einem großen Suchgebiet plötzlich einen hochinteressanten Entdeckungsraum macht. Genau an diesem Punkt steht Mogotes Metals nach den jüngsten Resultaten vom Flaggschiffprojekt Filo Sur.

Die gemeldeten Werte sind nicht nur hoch. Sie beginnen auch vergleichsweise oberflächennah, enden noch in Mineralisierung - und liefern geochemische Hinweise, die für die weitere Suche entscheidend sein könnten. Das ist noch keine Ressource. Keine Mine. Und ganz sicher noch kein bewiesener Zusammenhang mit den großen Nachbarlagerstätten.

Aber: Die Ausgangslage hat sich verändert. Deutlich.

86 Meter Mineralisierung ab 108 Metern Tiefe: Das sind die Zahlen

Mogotes Metals hat zunächst nur den oberen Abschnitt eines neuen Bohrlochs veröffentlicht. Der Grund: Die Ergebnisse waren offenbar so wesentlich, dass das Unternehmen nicht auf die noch ausstehenden Laborwerte des restlichen Bohrlochs und der weiteren Kampagne warten wollte.

Ab einer Tiefe von 108 Metern wurde über 86 Meter ein Intervall mit folgenden Gehalten gemeldet:

0,70% Kupfer

0,55 g/t Gold

2,7 g/t Silber

169 ppm Molybdän

Besonders bemerkenswert ist ein höhergradiger Kern innerhalb dieses Abschnitts. Über 43 Meter wurden gemeldet:

1,10% Kupfer

0,82 g/t Gold

4,0 g/t Silber

mehr als 1.000 ppm Molybdän

Das ist der Moment, an dem eine Explorationsstory plötzlich viel mehr wird als nur ein weiteres Bohrprogramm. Breite, Gehalt, geringe Tiefe und die Metallkombination ergeben zusammen ein Profil, das für die nächsten Bohrentscheidungen enorm wertvoll sein kann.

Noch wichtiger: Der bisher analysierte Abschnitt endet in Mineralisierung. Wie sich das Bohrloch in der Tiefe weiterentwickelt, werden erst die ausstehenden Analysen zeigen.

Die Karte zeigt, wie das neue Bohrloch in ein bislang nur begrenzt getestetes Zielgebiet hineinreicht.

Warum die geringe Tiefe ein echter Vorteil sein kann

Hochgradige Mineralisierung ist das eine. Ihre Lage ist das andere. Dass das Intervall bereits ab 108 Metern Tiefe beginnt, macht das Resultat besonders interessant.

Oberflächennahe Mineralisierung kann bei weiteren Erfolgen eine günstigere wirtschaftliche Ausgangsbasis schaffen als vergleichbare Gehalte in großer Tiefe. Natürlich wäre es viel zu früh, daraus wirtschaftliche Kennzahlen oder ein Abbauszenario abzuleiten. Dafür fehlen unter anderem Ausdehnung, Geometrie, Metallurgie, Infrastrukturstudien und eine Mineralressourcenschätzung.

Doch für ein frühes Explorationsziel ist die Kombination klar: breite Mineralisierung, gute Kupfer- und Goldwerte und ein relativ flacher Ansatzpunkt. Genau darauf richten Geologen bei einer jungen Entdeckung ihre Aufmerksamkeit.

Molybdän und Arsen: Die geochemischen Details, die jetzt zählen

Der spektakulärste Wert einer Bohrmeldung ist oft der Kupfer- oder Goldgehalt. Doch in einem potenziellen Porphyrsystem erzählen die Begleitelemente häufig die spannendere Geschichte.

Im höhergradigen 43-Meter-Abschnitt liegt der Molybdängehalt bei über 1.000 ppm, also mehr als 0,1%. Nach Einschätzung des Managements kann das auf eine Nähe zum Kern eines Porphyrsystems hindeuten. Molybdän kann zudem selbst wirtschaftlich relevant sein.

Hinzu kommt ein aus Sicht des Unternehmens vergleichsweise niedriger Arsengehalt. Im Vicuña-Distrikt gilt das als attraktives Merkmal, weil Arsen bei der Verarbeitung von Erz eine wichtige Rolle spielen kann. Einzelne Zonen zeigen zwar erhöhte Werte, die als epithermale Überprägung interpretiert werden. Über das gesamte Intervall hinweg sei das Arsenprofil jedoch niedrig.

Das Entscheidende ist nicht ein einzelner Wert. Es ist das Muster: Kupfer, Gold, Silber, Molybdän, Alteration und die Zusammensetzung der Minerale liefern zusammen Hinweise darauf, wo das Team als Nächstes suchen sollte.

Vom Fußballfeld zum Schlafzimmer: Warum sich das Suchfenster verkleinert

Filo Sur umfasst rund 140 Quadratkilometer. Auf einer Fläche dieser Größe ist Exploration zunächst ein Spiel mit großen Abständen, großen Unsicherheiten und sehr vielen möglichen Zielen.

Vor dieser Saison gab es im nun relevanten Gebiet praktisch nur ein älteres, rund 300 Meter tiefes RC-Bohrloch aus der Vergangenheit. Mogotes untersuchte Aufschlüsse entlang eines Straßenanschnitts und fand dort ansprechende Kupferwerte in Gesteinsproben. Was unterhalb dieser oberflächlichen Signale lag, war offen.

Dann traf das Bohrloch auf eine stark mineralisierte Brekzie.

Damit beginnt die eigentliche Arbeit erst. Das Ziel besteht jetzt nicht darin, den einzelnen Treffer zu feiern, sondern seine Richtung zu verstehen: Wo liegt das Zentrum? Welche Struktur kontrolliert die Mineralisierung? Wie weit reicht sie? Und in welche Richtung sollten die nächsten Bohrungen gesetzt werden?

Die Analogie des Managements trifft den Kern: Wer auf einem Fußballfeld sucht, hat eine riesige Fläche vor sich. Wer aufgrund eines erfolgreichen Bohrlochs auf einen viel kleineren Raum fokussieren kann, erhöht die Präzision der nächsten Schritte erheblich. Das ist der potenzielle Hebel dieser Meldung.

Geophysik, Oberflächenproben und neue Bohrdaten sollen die nächste Zielauswahl deutlich präziser machen. Quelle Pressemitteilung Mogotes Metals

Liegt hier eine Fortsetzung der großen Nachbarentdeckung?

Die Lage von Filo Sur im produktiven Vicuña-Gürtel weckt naturgemäß große Erwartungen. Mogotes verweist auf die Nähe zu bedeutenden Kupferentdeckungen und auf eine durchgehende Mineralisierung im weiteren Distrikt - von Lunahuasi im Norden über Filo bis auf das eigene Projektgebiet.

Doch hier ist Präzision wichtig. Ein einzelnes Bohrloch kann nicht beweisen, dass die Mineralisierung auf Filo Sur direkt aus demselben geologischen Ereignis stammt wie jene einer benachbarten Lagerstätte.

Porphyrsysteme bestehen aus Intrusionen und mineralisierenden Ereignissen, die räumlich nahe beieinander liegen können, ohne identisch zu sein. Möglich wäre eine direkte Fortsetzung. Möglich wäre ein verwandtes, aber separates System. Möglich wäre auch eine Kombination mehrerer Ereignisse. Um das belastbar einzuordnen, braucht es weitere Bohrungen und detaillierte geologische Arbeit.

Die viel spannendere Aussage lautet daher: Hochgradige Mineralisierung auf dem eigenen Grundstück ist jetzt nachgewiesen. Und die Entdeckung im Süden des Projektgebiets, die wenige Wochen zuvor gemeldet wurde, unterstreicht, dass Mineralisierung nicht nur an einem einzelnen Punkt vorkommt.

Die Projektkarte verdeutlicht die Lage von Filo Sur innerhalb eines großräumig mineralisierten Kupfergürtels. Quelle Pressemitteilung Mogotes Metals

Die Blaupause aus der Nachbarschaft nutzen - aber nicht voreilig vergleichen

Die großen Entdeckungen der Region zeigen, wie aus einem starken Bohrloch durch konsequente Folgebohrungen ein umfassendes geologisches Modell entstehen kann. Genau das ist jetzt die Aufgabe für Mogotes Metals.

Das Unternehmen hat öffentlich verfügbare wissenschaftliche Arbeiten, geologische Modelle und Explorationserfahrungen aus der Nachbarschaft genutzt, um die eigene Suche zu schärfen. Das kann Zeit sparen und hilft, Bohrziele intelligenter zu priorisieren.

Aber eine Nachbarschaft allein schafft keine Lagerstätte. Der Wert der neuen Ergebnisse liegt deshalb nicht in einem bloßen Vergleich mit anderen Projekten, sondern in den eigenen Daten: Mineralisierung wurde getroffen, die Geochemie ist aussagekräftig und das Team hat jetzt einen konkreteren Ausgangspunkt für die nächste Phase.

Mehr als 3.000 Meter stehen noch aus: Die nächsten Katalysatoren

Die bisher veröffentlichten Werte stammen nur aus einem Teil eines Bohrlochs. Darüber hinaus stehen Laborergebnisse aus mehr als der Hälfte der bislang absolvierten Bohrkampagne aus.

Insgesamt erwartet Mogotes Metals noch Resultate von mehr als 3.000 Bohrmetern. Die zeitliche Abfolge hängt davon ab, wann die Proben an die Labore übergeben wurden und wann die Analysen zurückkommen:

Ergebnisse aus Argentinien wurden für Ende des laufenden Monats beziehungsweise Juni erwartet.

Ergebnisse aus den nördlichen Bohrlöchern in Chile wurden für Ende Juni bis Anfang Juli in Aussicht gestellt.

Der Rest des aktuellen Entdeckungsbohrlochs ist ebenfalls noch ausständig.

Das bedeutet: Die Story ist nicht abgeschlossen, sondern befindet sich in einer Phase mit mehreren möglichen Nachrichtenimpulsen. Jede neue Analyse kann helfen, Größe, Kontinuität und Richtung der Mineralisierung besser einzuordnen.

Nächste Bohrsaison: Start ab November, schrittweise und mit größerem Fokus

Die Höhe und das Wetter setzen dem Arbeiten in den Anden enge Grenzen. Wenn die aktuelle Saison endet, beginnt die Vorbereitung für die nächste praktisch sofort. Das Management erwartet einen gestaffelten Wiederanlauf ab November.

Zuerst müssen die hochgelegenen Zufahrtsstraßen kontrolliert und teilweise wiederhergestellt werden. Dann folgen Geräte, Versorgung, Camp-Logistik und Sicherheitsmaßnahmen. Erst danach kann die Bohrleistung hochgefahren werden. Je nach Wetter und Intensität des Programms könnte das Bohren bereits im November beginnen.

Zwischen Bohrbeginn und Laborergebnissen rechnet das Unternehmen grob mit acht bis zwölf Wochen. Doch Hochgebirgs-Exploration ist niemals ein Uhrwerk. Witterung, Logistik und Laborlaufzeiten können den Zeitplan verändern.

Die Richtung ist dennoch klar: Nach diesem Resultat will Mogotes Filo Sur in der kommenden Saison deutlich intensiver verfolgen. Nicht blind in die Fläche hinein, sondern mit einem erheblich engeren Suchraster und neuen geologischen Anhaltspunkten.

Kasachstan und Montana: Weitere Projekte bleiben auf dem Radar

Während die Arbeiten in den Anden saisonbedingt pausieren, will Mogotes auch andere Projekte weiterentwickeln. Besonders Piskanja in Kasachstan soll mit kostengünstiger, aber offensiver Exploration vorangebracht werden. Das Management verweist dort auf einen bereits gut mineralisierten Erzkörper und vergleichsweise niedrige Bohrkosten.

Konkrete Details zu Piskanja und dem Projekt in Montana sollen jedoch erst folgen, wenn die laufende Saison abgeschlossen ist. Der Fokus bleibt eindeutig auf Filo Sur. Das ist nachvollziehbar: Die neue Bohrung hat dort einen Moment geschaffen, in dem jede weitere Analyse und jede strategische Folgebohrung besonders hohe Bedeutung bekommt.

Ein Treffer ist noch keine Lagerstätte - aber ein sehr guter Anfang

Exploration ist ein Geschäft der Wahrscheinlichkeiten. Nicht jedes starke Bohrloch führt zu einer wirtschaftlichen Entdeckung. Dafür braucht es Wiederholbarkeit, Ausdehnung, Geologie, Metallurgie, Finanzierung, Genehmigungen und vieles mehr.

Doch genau deshalb sind erste starke Treffer so wichtig. Sie verändern die Fragen, die ein Explorationsteam stellen kann. Vorher lautet die Frage: Gibt es hier überhaupt hochgradige Mineralisierung? Jetzt lautet sie: Wie groß ist das System - und wo liegt sein Kern?

Die ausstehenden Ergebnisse über mehr als 3.000 Meter sowie die Planung der nächsten Saison werden darauf die ersten Antworten liefern. Für Mogotes Metals ist das jüngste Bohrloch daher nicht das Ende einer Geschichte.

Es könnte ihr eigentlicher Anfang sein.

Fazit: Jetzt wird es richtig spannend: Mogotes steht möglicherweise erst am Anfang einer großen Entdeckungsstory

Für Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025) könnte genau jetzt die Phase beginnen, in der aus einer spannenden Explorationsgeschichte eine echte Neubewertungsstory wird. Denn hier treffen gleich mehrere Faktoren aufeinander, die bei einem Junior-Explorer nur selten in dieser Kombination zu finden sind: ein überzeugender erster Bohrtreffer, reichlich bevorstehender Newsflow, frisches Kapital in Millionenhöhe - und mit Rio Tinto plötzlich einer der mächtigsten Bergbaukonzerne der Welt als strategischer Partner.

Besonders die jüngsten Bohrergebnisse sorgen für Fantasie. 86 Meter mit 0,70% Kupfer und 0,55 g/t Gold, darin sogar 43 Meter mit 1,10% Kupfer und 0,82 g/t Gold, sind für ein noch junges Explorationsgebiet alles andere als gewöhnlich. Hinzu kommt, dass der bisher analysierte Abschnitt noch in Mineralisierung endet. Gleichzeitig warten Anleger noch auf die Ergebnisse von mehr als 3.000 weiteren Bohrmetern. Damit besitzt Mogotes in den kommenden Monaten gleich mehrere potenzielle Kurstreiber.



Und genau jetzt kommt Rio Tinto ins Spiel. Der geplante Einstieg mit rund 21,3 Mio. CAD, die technische Allianz sowie die Möglichkeit, die Beteiligung später auf bis zu 9,99% auszubauen, verleihen der Geschichte eine völlig neue Dimension. Gemeinsam mit dem zusätzlichen Kapital von CD Capital könnten Mogotes insgesamt rund 40 Mio. CAD zufließen - eine für einen Junior-Explorer ausgesprochen komfortable Ausgangslage, um Filo Sur wesentlich aggressiver und zielgerichteter weiterzuentwickeln.

Natürlich steht Mogotes weiterhin am Anfang. Ein starkes Bohrloch macht noch keine wirtschaftliche Lagerstätte. Doch genau darin liegt für spekulativ orientierte Anleger der Reiz: Der Markt weiß heute noch nicht, wie groß dieses mineralisierte System tatsächlich werden kann. Nach dem ersten Erfolg lautet die entscheidende Frage nicht mehr, ob auf Filo Sur interessante Kupfer-Gold-Mineralisierung vorhanden ist, sondern wie weit sie reicht und wo sich möglicherweise ihr Zentrum befindet.

Sollten die kommenden Bohrergebnisse den bisherigen Treffer bestätigen oder sogar übertreffen, könnte sich die Wahrnehmung von Mogotes Metals am Kapitalmarkt grundlegend verändern. Rio Tinto ist bereits positioniert, CD Capital erhöht sein Engagement und Mogotes verfügt über die finanziellen Mittel, um die Exploration mit Nachdruck voranzutreiben.

Für risikobereite Rohstoffanleger könnte deshalb genau jetzt der spannendste Abschnitt der gesamten Mogotes-Story beginnen. Denn wenn aus dem ersten starken Treffer tatsächlich ein größeres Kupfer-Gold-System hervorgeht, dürfte der Einstieg von Rio Tinto rückblickend womöglich als jener Moment gelten, an dem die ganz Großen begonnen haben, sehr genau hinzusehen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor

Weiterführende Unternehmensinformationen finden sich auf der Website von Mogotes Metals. Weitere Unternehmensinterviews sind im Commodity-TV-Kanal von Mogotes Metals verfügbar.

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