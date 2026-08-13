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Actien-Börse Nr. 33

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Die Kursspitze aus 2018 wie aus 2024 ist genommen. 2,6 % Umsatzplus sind noch flach, 9,6 % operative Marge in Q2 aber ansprechend. Bei Ausgangslage KGV 9,5 für 2026 liegt das weitere Potenzial in der Markteinschätzung der Lkw-Trailer-Märkte. Hier gibt es klare Tendenzen:Das Umfeld hellt sich deutlich auf. Für den Trailer-Markt in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) wurde die Prognose auf plus 5 bis 10 % angehoben, auch China soll um 5 bis 10 % wachsen. In Amerika nimmt der Auftragseingang bei Sattelkupplungen und Ventilen weiter zu, für 2027 wird eine Erholung der Trailer-Nachfrage erwartet. Deshalb ist die Prognose des Managements aus unserer Sicht zu konservativ. Für 2027 werden 8,3 % Umsatzwachstum und ein bereinigtes EBIT von 198 Mio. € erwartet. Dazu sinkt die Verschuldung. Das bereinigte KGV von 8,1 und EV/EBIT von 7,4 lassen deutliche Bewertungsreserven zu. Folge: Wir erhöhen unser Kursziel auf 26 € und schließen künftiges Private Equity-Interesse nicht aus.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Der deutsche Export startete mit Elan- SAP wurde zum Turbo für den DAX- SIEMENS-Einbruch übertrieben?- AUMOVIO: Gestärkt ins zweite Halbjahr- Tech-Nebenwert wird unterschätzt- Diese Kupfer-Aktie ist ein klarer Kauf!Ihre Bernecker Redaktion /