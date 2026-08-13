FORT LIARD, NT / MILL BAY, BC - 13. August 2026 / IRW-Press / Die Acho Dene Koe First Nation, eine Unterzeichnerin des Treaty 11, hat über ihre in indigenem Besitz befindliche Wirtschaftsentwicklungs-Holdingfirma ADK Holdings Ltd. (Acho Dene Koe Group of Companies) gemeinsam mit der Firma Malahat Energy Systems Inc. (mehrheitlich im Besitz der Malahat Nation) und Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) eine Allianz unter indigener Führung gegründet. Malahat Energy Systems Inc. hat sich mit der Acho Dene Koe Group of Companies zusammengetan, um die Nordwest-Territorien, den Yukon, Nunavut sowie den Norden der Provinz British Columbia mit in Kanada erzeugten robusten Energiespeicher- und Mikronetz-Lösungen zu versorgen. Diese Partnerschaft soll die regionale Energiesicherheit stärken, die von den lokalen Gemeinschaften getragene Infrastrukturprioritäten unterstützen und die indigene Führung im Bereich sauberer Energien fördern.

Kanadas nördliche Kommunen, Verteidigungseinrichtungen und kritische Infrastrukturen benötigen resiliente Stromversorgungssysteme, die auch unter extremen klimatischen Bedingungen zuverlässig funktionieren. Die Gründung der Allianz erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die kanadische Bundesregierung ihr verbindliches Mindestziel von 5 % bei der Auftragsvergabe an indigene Unternehmen umsetzt und einen 35 Mrd. CAD schweren Plan für den Ausbau arktischer Flugplätze, den Bau neuer operativer Support-Zentren und die Modernisierung der nördlichen Verteidigungsinfrastruktur auf den Weg bringt. Diese Initiativen befeuern gemeinsam die Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Stromversorgungslösungen zur Unterstützung von Kommunen, Rohstofferschließungsprojekten und Verteidigungsoperationen im kanadischen Norden.

Leistungsumfang

Im Rahmen der Vereinbarung werden Malahat Energy Systems Inc. und ADK Holdings Ltd. gemeinsam Lösungen für fünf vorrangige Bereiche anbieten:

Verteidigung und arktische Infrastruktur

Elektrifizierung indigener Gemeinden

Bergbau- und Industriebetriebe

Elektrifizierung im Marinebereich

Kritische Infrastruktur in entlegenen Gebieten

Malahat wird für die technische Planung, Inbetriebnahme und langfristige Servicedienstleistungen verantwortlich zeichnen. ADK Holdings wird als bevorzugter indigener Partner auftreten und vom beanspruchten traditionellen Territorium der First Nation im Yukon, in British Columbia und den Nordwest-Territorien aus Serviceleistungen für die übrigen Regionen des kanadischen Nordens ("North of 60", Territorien nördlich des 60. Breitengrads) erbringen.

Im Zentrum der Allianz steht Tough Bhoy, die stabile, einsatzbereite Energiespeicherplattform von Aegis, die speziell für raue Umgebungen entwickelt wurde. Das in Kanada entwickelte und gesteuerte System verbindet modernes Wärmemanagement und intelligente Leistungssteuerung mit quantensicherer Cybersicherheit, die von der in Montreal ansässigen Firma Quantum eMotion Corp. (NYSE: QNC) (TSXV: QNC) (FWB: 34Q0) bereitgestellt wird. Der patentierte Quantum Random Number Generator (QRNG) der Firma bietet eine quantengesicherte Kommunikationsebene, die vor Spoofing, Replay-Angriffen und dem Abfangen von Befehlen schützt. Dadurch eignet sich die Plattform für Anwendungen in Verteidigung und Bergbau sowie in kommunalen Einsatzbereichen, wo extreme Bedingungen vorherrschen.

Strategischer Nutzen für Regierungen und Aktionäre

Für Regierungen und Hauptauftragnehmer

Bietet eine bewährte Bezugsquelle unter indigener Führung, um zur Erreichung des Beschaffungsziels von 5 % beizutragen.

Unterstützt die kanadische Souveränität in der Arktis und die Verteidigungsbereitschaft durch sichere, kanadische Infrastruktur.

Vereinbarkeit mit den UNDRIP-Prinzipien: fairer Zugang zu Arbeitsplätzen, Ausbildungsmaßnahmen und langfristiger Nutzen für die indigenen Bevölkerungsgruppen.

Für Aktionäre und Investoren

Zielt auf einen wachstumsstarken Markt im Norden ab, der von Ausgaben in Milliardenhöhe für Bundesverteidigung und Infrastruktur profitiert.

Punktet mit wichtigen Wettbewerbsvorteilen: quantensichere Energietechnik in Verteidigungsqualität und Marktzugang unter indigener Führung.

Verwendet ein Umsatzbeteiligungsmodell (Revenue Sharing), das die Projektleistung an einen stabilen langfristigen Cashflow knüpft und gleichzeitig örtliche Kommunen unterstützt.

Nutzen für indigene Gemeinschaften und Kommunen

Die Allianz umfasst:

einen Umsatzbeteiligungsmechanismus, der dafür sorgt, dass ein Teil der Bruttoeinnahmen aus den Malahat-Projekten in die Region bzw. an die Acho Dene Koe Group of Companies fließt.

gezielte Beschäftigungs- und Ausbildungsangebote für Mitglieder der Acho Dene Koe First Nation.

die bevorzugte Beauftragung von Subunternehmen der Acho Dene Koe Group of Companies und Unternehmen im Besitz von Mitgliedern.

Die Vertragspartner haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Arbeiten auf die UN-Deklaration der Rechte indigener Völker (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP) abzustimmen. Damit wird sichergestellt, dass die Acho Dene Koe First Nation sowie künftig beteiligte benachbarte First Nations in angemessener und gerechter Weise von der Entwicklung der Energieversorgung und Infrastruktur in ihren jeweiligen Gebieten profitieren.

Über die Acho Dene Koe First Nation

Die Acho Dene Koe First Nation (ADKFN), eine Unterzeichnerin des Treaty 11, ist ein indigenes Regierungsorgan, das nördlich des 60. Breitengrads in der Region Mackenzie Valley in den Nordwest-Territorien beheimatet ist. Das ursprüngliche Hoheitsgebiet erstreckt sich über British Columbia, das Yukon-Territorium und die Nordwest-Territorien. Die ADKFN setzt sich für moderne Verhandlungen zu Vertragsrechten, Landansprüchen und Selbstverwaltung mit der Bundesregierung, den Territorialregierungen und den Provinzregierungen ein. Die Nation ist Mitglied der Dehcho First Nations und der Dene Nation, Unterzeichnerin des Northwest Territories Devolution Agreement, und aktives Mitglied des Northwest Territories Intergovernmental Council. Die Regierungsführung der ADKFN basiert auf kultureller Stärke, ganzheitlicher Entscheidungsfindung und dem Schutz der indigenen und vertraglich zugesicherten Rechte. Als Mehrheitsaktionärin von ADK Holdings Ltd. konzentriert sich die Nation darauf, die Regierungsführung zu stärken, wirtschaftliche Stabilität zu schaffen und durch Selbstverwaltung und strategische Partnerschaften mehr Chancen zu generieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://adkfirstnation.ca.

Über ADK Holdings Ltd.

Die im Jahr 1976 mit der Beaver Enterprises Limited Partnership gegründete Acho Dene Koe Group of Companies hat sich zu einem modernen, diversifizierten Unternehmen in indigener Hand entwickelt. Unter der Führung ihres Mehrheitsaktionärs, der Acho Dene Koe First Nation, stellt die Gruppe sicher, dass das wirtschaftliche Wachstum mit den Prioritäten der Kommunen und dem langfristigen Aufbau der Nation im Einklang steht.

ADK Holdings Ltd. beaufsichtigt alle operativen Geschäftsbereiche - hundertprozentige Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Beteiligungsgesellschaften. Das aktuelle Portfolio umfasst Öl und Gas, Forstwirtschaft, Bauwesen, Camp-Services, Bohrungen und Energietransport, Immobilien, Schwertransporte, Luftfahrt, Logistik und Straßeninstandhaltung. Die Gruppe bietet zuverlässige, regional angepasste Dienstleistungen, die auf starker Unternehmensführung, strategischen Partnerschaften und indigenen Werten basieren. ADK Holdings setzt sich für die wirtschaftliche Entwicklung ein und verfolgt das Ziel, nachhaltige Beschäftigung, Ausbildung und Ertragsrückflüsse für ihre Anteilseigner zu sichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://adkfirstnation.ca/business.

Über Malahat Energy Systems Inc.

Malahat ist ein indigen geführtes kanadisches Energieunternehmen, das als Lieferant von Batteriespeichern im Netzmaßstab, Mikronetzen für Kommunen und Projektstandorte, missionskritischer Energie für Verteidigung und Sicherheit sowie Landstromsystemen und Schiffselektrifizierungslösungen auftritt. Mit Sitz in British Columbia und mehrheitlich im Besitz der Malahat Nation entwickelt Malahat moderne Batterie- und Infrastrukturlösungen, die zur Energiesicherheit und wirtschaftlichen Aussöhnung in Kanada beitragen sollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://malahaenergysysstems.ca.

Über Quantum eMotion

Quantum eMotion Corp. (NYSE: QNC) (TSXV: QNC) (FWB: 34Q0) ist ein kanadisches Deep-Tech-Unternehmen, das quantensichere Cybersicherheitslösungen auf Basis seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators (QRNG) und seiner Entropy-as-a-Service-Plattform entwickelt, um Daten und Kommunikation für das Quantenzeitalter zu sichern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.quantumemotion.com.

Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTCQB: QESSF) (FWB: JG6) ist ein kanadisches Energietechnikunternehmen, das seine Kunden mit sicheren, mobilen und einsatzbereiten Batterieenergiespeichersystemen im Verteidigungswesen, in entlegenen Gebieten und im Bereich kritischer Infrastruktur unterstützt. Aegis entwickelt moderne Energiemanagementsysteme, verfügt über Know-how in der Integration von Quanten- und Cybersicherheitstechnik und der technischen Planung mobiler Batterieenergiespeichersysteme (BESS) und ist ein wichtiger Aktionär und strategischer Partner von Malahat Energy Systems Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aegiscriticalenergy.com.

Investor Relations

Chris McGillivray

Shareholder and Client Relationships

Aegis Critical Energy

Mobil: (604) 312.3996

E-Mail: cmcgillivray@aegiscriticalenergy.com

Medienkontakt

Jason Dorey

Manager of Business & Economic Development

ADK Holdings Ltd

Mobil: (250) 318-9389

E-Mail: jasondorey@adkcorporate.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

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