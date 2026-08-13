Frauenfeld - Die an der Nasdaq kotierte Industriegruppe Aebi Schmidt beschleunigt ihren Wachstumskurs. Der Umsatz kletterte im zweiten Quartal 2026 knapp und der Auftragseingang gut zweistellig nach oben. Gleichzeitig ist der Gewinn markant gestiegen. Der Umsatz legte um 9 Prozent auf 496 Millionen US-Dollar zu, wie der Spezialfahrzeughersteller am Donnerstag mitteilte. Dank operativen Verbesserungen und der besseren Sichtbarkeit im Markt beginne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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