Am Donnerstag erfolgte der Baustart für die "GridBattery Heinersbrück". Die Leag Clean Power GmbH plant gemeinsam mit Fluence Energy die Errichtung eines Batteriespeichers mit 100 Megawatt Leistung und 400 Megawattstunden Kapazität auf einer rekultivierten Tagebaurandfläche. Er soll dann mit einem Windpark und einem Photovoltaik-Kraftwerk der Leag Renewables GmbH, die kurz vor der Fertigstellung stehen, über einen gemeinsamen Anschlusspunkt ans Netz angeschlossen werden. Dazu sei das bestehende Umspannwerk Heinersbrück zu einem hybriden Netzanschlusspunkt ausgebaut worden, teilte Leag mit. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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