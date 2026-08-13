Zürich - Im Berufungsprozess um den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hat die Zürcher Staatsanwaltschaft am Donnerstag harte Strafen gefordert. Für ihn und seinen Kompagnon Beat Stocker sollen es sechs Jahre Freiheitsstrafe werden. Am vierten Verhandlungstag vor Obergericht ist der zuständige Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel hart mit dem ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und dessen Geschäftspartner Beat Stocker ins Gericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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