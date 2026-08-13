Berechtigte Kunden können jetzt rumänische Aktien an der Bukarester Börse sowie Produkte aus über 170 globalen Märkten auf einer einzigen Plattform handeln

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Broker, gab heute bekannt, künftig Zugang zur Bukarester Börse (BVB) zu bieten. Mit dieser Erweiterung wird der Zugang zu einem der leistungsstärksten aufstrebenden Märkte Europas im Jahr 2025 eröffnet, wodurch IBKR-Kunden neben dem Zugang zu über 170 weiteren globalen Börsen auf einer einzigen, hochmodernen Plattform zusätzliche Diversifizierungsmöglichkeiten erhalten.

Rumänien erhielt den MSCI-Status eines Advanced Frontier Market, nachdem der BET-Index im Jahr 2025 Rekordhöhen erreicht hatte und sein Wachstum bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 fortsetzte. Durch diese Integration können IBKR-Kunden über dieselbe Plattform, die sie für Märkte weltweit nutzen, auf rumänische Aktien zugreifen, sodass sie rumänische börsennotierte Unternehmen leichter in ihre globalen Anlagestrategien einbeziehen können.

"Mit der Ergänzung um die Bukarester Börse stehen unseren Kunden nun noch mehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, und wir bekräftigen unser Engagement, einen möglichst umfassenden Zugang zu den globalen Märkten zu bieten", so Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Rumänien gehört zu den stärkeren aufstrebenden Volkswirtschaften Europas und wir freuen uns, unseren Kunden Zugang zu diesem Markt über dieselbe Plattform zu ermöglichen, über die sie bereits auf Börsen weltweit zugreifen."

Remus Vulpescu, Chief Executive Officer der Bukarester Börse, fügte hinzu: "Wir heißen Interactive Brokers auf dem rumänischen Kapitalmarkt herzlich willkommen. Jeder neue Zugang ist wichtig: Im Laufe der letzten 12 Monate hat unser Markt an die starke Dynamik der vergangenen Jahre angeknüpft, mehr als 5,0 Milliarden Euro in die rumänische Wirtschaft geleitet, sein Spektrum an börsennotierten Unternehmen und seine Anlegerbasis weiter ausgebaut und eine Gesamtrendite von mehr als 80 und damit die höchste unter den Hauptmarktindizes der EU erzielt. Die Anbindung von Millionen globaler Anleger an die Bukarester Börse erhöht die Liquidität, präzisiert die Preisbildung und bietet den in Rumänien notierten Unternehmen die internationale Sichtbarkeit, die sie verdienen."

Highlights:

Unübertroffener Marktzugang: Handeln Sie rumänische Aktien neben über 170 globalen Märkten auf einer integrierten Plattform.

Handeln Sie rumänische Aktien neben über 170 globalen Märkten auf einer integrierten Plattform. Nahtlose Integration: Nutzen Sie bestehende IBKR-Konten, Plattformen (Mobil, Web, Desktop) sowie den Support für rumänische Anlagen.

Nutzen Sie bestehende IBKR-Konten, Plattformen (Mobil, Web, Desktop) sowie den Support für rumänische Anlagen. Attraktive Bewertungen und Wachstum: Profitieren Sie von einem kürzlich als "Advanced Frontier Market" eingestuften Markt, der sich durch eine starke Performance und ein hohes Wachstumspotenzial auszeichnet.

Profitieren Sie von einem kürzlich als "Advanced Frontier Market" eingestuften Markt, der sich durch eine starke Performance und ein hohes Wachstumspotenzial auszeichnet. IBKR-Vorteil: Profitieren Sie von niedrigen, transparenten Gebühren und fortschrittlichen Handelstools für alle zugänglichen Märkte.

Durch die Ergänzung um die Bukarester Börse festigt Interactive Brokers seine Führungsposition bei der Bereitstellung des umfassendsten und am besten integrierten Zugangs zu vielfältigen globalen Märkten für Anleger.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

USA und die von IB LLC betreuten Länder: Bukarester Börse

Kanada: Bukarester Börse

Vereinigtes Königreich: Bukarester Börse

Europa: Bukarester Börse

Hongkong: Bukarester Börse

Singapur: Bukarester Börse

Australien: Bukarester Börse

Die am besten informierten Anleger vertrauen auf Interactive Brokers.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) st im S&P 500 gelistet. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Kunden weltweit rund um die Uhr die automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen sowie Prognosemärkte auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vier Jahrzehnte langen Spezialisierung auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig hoch entwickelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden günstige Ausführungspreise sowie Instrumente für den Handel, das Risiko- und Portfoliomanagement, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte anzubieten und zwar zu geringen oder gar keinen Kosten damit sie überdurchschnittliche Renditen erzielen können. Interactive Brokers hat sich stets als einer der führenden Broker einen Namen gemacht und zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen weiteren erhalten.

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