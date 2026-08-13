New York - Öl- und Erzeugerpreise haben am Donnerstag in die Karten der Anleger am US-Aktienmarkt gespielt. Der marktbreite S&P 500 stieg auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,77 Prozent auf 7.808 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,39 Prozent auf 53.978 Punkte hoch. Der Tech-Index Nasdaq 100, der sich am Vortag bereits besser als der Dow und der S&P entwickelt hatte, zog um 1,20 Prozent auf 30.101 Punkte an. Die Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab