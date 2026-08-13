Frankfurt/Main - Staunen zum Feierabend: Am Donnerstag hat sich der Dax den ganzen Tag über im grünen Bereich gehalten und ist dann erst in den allerletzten Handelsminuten doch noch in den Minusbereich abgerutscht. Zum Xetra-Handelsschluss standen 26.300 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren 0,1 Prozent weniger als am Vortag. Auslöser war die parallel verlaufende Entwicklung an den US-Aktienmärkten, die nach der Eröffnung am Nachmittag deutscher Zeit ebenfalls schnell nachgaben.



Bei den Einzeltiteln im Dax zeigte sich zuvor schon ein gemischtes Bild: Auf der Gewinnerseite stachen vor allem Versorger und Gesundheitswerte hervor, RWE führte kurz vor Handelsende die Kursliste mit einem Plus von rund drei Prozent an, während Qiagen zwei Prozent zulegte.



Bei den Verlierern dominierten dagegen Automobil- und Versicherungswerte. Mercedes-Benz, Volkswagen und Daimler Truck gaben bereits vor Handelsende jeweils um ein Prozent nach. Besonders schwach zeigte sich allerdings BASF, die Aktie war am Nachmittag über zwei Prozent günstiger zu haben als am Vortag.



Bei Bankentiteln zeigte sich ein gemischtes Bild, obwohl es eigentlich schlechte Nachrichten von der Europäischen Zentralbank (EZB) gab: Die hat neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass sich Geldhäuser in Europa offenbar auf schwierigere Zeiten bei der Geldbeschaffung einstellen. Experten erwarten, dass diese Kosten im kommenden Jahr weiter steigen könnten, was nicht zwangsläufig nur durch höhere Zinsen geschehen muss.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1534 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8670 Euro zu haben.





© 2026 dts Nachrichtenagentur