Netze BW will künftig Netzanschlüsse für Großanlagen nicht mehr nach dem Windhundprinzip, sondern auf Basis einer Art Reifegradverfahren vergeben. In Abstimmung mit dem Verband der Energie- und Wasserwirtschaft Baden-Württemberg (VfEW) will der Verteilnetzbetreiber ein stichtagsbezogenes Vergabeverfahren einführen, wie er am Donnerstag veröffentlichte. Dieses neue Verfahren soll für alle Anlagen ab einer Leistung von 950 Kilowatt gelten. Ausgenommen sind Anlagen für die essenzielle Daseinsvorsorge, etwa Bundeswehr, Feuerwehr, Rettungsdienste, Behörden, aber auch Großwärmepumpen. Sie erhalten weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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