Evotec hat am Donnerstag erneut Kursschmerzen bekommen. Nach einer schwachen Halbjahresbilanz gab die Aktie des Hamburger Pharmaforschers in der Spitze um bis zu sieben Prozent nach, zuletzt notierte sie noch rund 5,5 Prozent im Minus bei 3,64 €. Die leichte Erholung der vergangenen Handelstage ist damit weitgehend futsch. Was man verstehen muss: Die endgültigen Halbjahreszahlen selbst enthielten keine Überraschungen. Die Eckdaten waren bereits seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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