Lenovo verzeichnet das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte: Die hybride KI-Strategie treibt das Wachstum voran

Die Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat heute gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften ("der Konzern") die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026/27 bekannt gegeben. Damit verzeichnete der Konzern das höchste Quartalsumsatzwachstum der letzten fünf Jahre und das stärkste Quartal in seiner Geschichte. Im Laufe des Quartals erreichte der Gesamtumsatz des Konzerns mit 26,9 Milliarden US-Dollar ein neues Quartalshoch, was einem Anstieg von 43 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht; dabei erzielten alle Geschäftsbereiche Rekordwerte bei Umsatz und Betriebsergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres. Der bereinigte Nettogewinn[1]stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 176 auf 1,1 Mrd. US-Dollar und überschritt damit erstmals die Marke von 1 Mrd. US-Dollar. Die bereinigte Nettomarge verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zwei Prozentpunkte, was auf die höhere Umsatzskala und anhaltende Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Der Umsatz im Bereich KI[2]stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 auf 9,3 Mrd. US-Dollar und machte im ersten Quartal 35 des Gesamtumsatzes des Konzerns aus. Der Konzern investiert weiterhin in Innovation, wobei die Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 gestiegen sind.

Die Ergebnisse des ersten Quartals belegen die Fähigkeit des Konzerns, seine "Hybrid-KI"-Strategie in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen. Dabei baut er auf seiner Führungsposition bei PCs und Smart Devices auf und etabliert Lenovo gleichzeitig rasch als weltweit führenden Anbieter von KI-Lösungen und -Infrastruktur. Insbesondere die Rekordleistung der Infrastructure Solutions Group (ISG) unterstrich deren klare Rolle als wichtiger Motor sowohl für das Wachstum als auch für die Rentabilität von Lenovo. Im Berichtsquartal stellte Lenovo zudem als offizieller Technologiepartner der FIFA KI-Lösungen und -Dienstleistungen in großem Umfang für den FIFA World Cup 2026 bereit. Über drei Länder, 16 Städte, 48 Mannschaften und 104 Spiele hinweg stellte Lenovo die Geräte, die Infrastruktur, die Dienstleistungen, die Lösungen und die KI-gestützten Innovationen bereit, die dazu beitrugen, den FIFA-Betrieb, die weltweiten Übertragungen, die Mannschaftsanalysen, die Schiedsrichtertechnologie und das Fanerlebnis in großem Maßstab zu unterstützen. Darüber hinaus schuf die Partnerschaft eine leistungsstarke Plattform für die Kundenbindung, beschleunigt geschäftliche Chancen und stärkt die globale Marke von Lenovo als führendes Unternehmen im Bereich der KI. Die operative Widerstandsfähigkeit des Konzerns stellte im Berichtsquartal einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Dank seiner Größe, seiner globalen und lokalen Lieferkette, seiner starken Lieferantenbeziehungen und seines durchgängigen Betriebsmodells war Lenovo in der Lage, Lieferengpässe und Kostendruck effektiv zu antizipieren und zu bewältigen und so die branchenweiten Turbulenzen in eine Chance zur Stärkung seiner Wettbewerbsposition zu verwandeln.

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Nach dem besten Jahr in der Unternehmensgeschichte von Lenovo haben wir nun unser bisher stärkstes Quartal erzielt mit beschleunigtem Wachstum, einer weiteren Verbesserung der Rentabilität und der künstlichen Intelligenz (KI), die sich in allen Geschäftsbereichen als klarer Wachstumsmotor herauskristallisiert. Aufbauend auf unserer Führungsposition bei PCs und Smart Devices sind wir stolz darauf, uns rasch zu einem weltweit führenden Anbieter im Bereich KI und Infrastruktur entwickelt zu haben eine eindeutige Bestätigung unserer strategischen Weitsicht. Angetrieben von unserer Hybrid-KI-Strategie, operativer Exzellenz und unermüdlicher Innovation meistert Lenovo nicht nur Marktzyklen, sondern ergreift auch die Initiative, um erfolgreich zu sein. Wir sind zuversichtlich, nachhaltiges, langfristiges Wachstum voranzutreiben und unseren Aktionären einen höheren Mehrwert zu bieten."

Finanzielle Highlights:

Q1 GJ 26/27 In Millionen USD Q1 GJ 25/26 In Millionen USD Veränderung Konzernumsatz 26.943 18.830 43 Bereinigter Reingewinn (auf die Anteilseigner entfallender Gewinn nicht nach HKFRS) [1] 1.075 389 176 F&E-Ausgaben 682 524 30

Q1 Ergebnisse:

Intelligent Devices Group (IDG):

Der Umsatz von IDG stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 und erreichte im ersten Geschäftsquartal einen Rekordwert von 17,1 Milliarden US-Dollar, wobei der Umsatz mit PCs und Smart-Geräten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 30 zulegte. Die branchenführende operative Marge konnte mit 7,1 stabil gehalten werden, was die operative Exzellenz, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und die kontinuierliche Innovation widerspiegelt.

Die Führungsposition auf dem globalen PC-Markt wurde weiter ausgebaut: Der Marktanteil stieg auf 24,2 %, wodurch sich der Vorsprung von Lenovo gegenüber dem zweitplatzierten Anbieter auf mehr als fünf Prozentpunkte vergrößerte; der Abstand hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum damit im zehnten Quartal in Folge vergrößert. Lenovo ist weiterhin die weltweite Nummer 1 bei KI-PCs, wobei der Marktanteil bei KI-PCs auf 25,1 stieg.

Der Umsatz im Tablet-Bereich stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 80 %, und das Smartphone-Geschäft erzielte mit einem Plus von 15 gegenüber dem Vorjahreszeitraum den besten Umsatz im ersten Quartal eines Geschäftsjahres.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Der Umsatz von ISG hat sich nahezu verdoppelt (ein Anstieg um 98 gegenüber dem Vorjahreszeitraum) und erreichte einen Rekordquartalsumsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis erreichte einen Rekordwert von 777 Millionen US-Dollar, wodurch die operative Marge auf ein Allzeithoch von 9,1 stieg.

Die Ergebnisse spiegeln die anhaltenden Investitionen in die Bereiche Cloud, Edge, KI und insbesondere KI-Inferenz wider, die es ISG ermöglichen, von der boomenden Token-Wirtschaft zu profitieren und Kunden durch eine agentische KI-Transformation zu stärken.

ISG verzeichnet ein außergewöhnliches Wachstum sowohl im Segment der Cloud-Service-Anbieter (CSP) als auch im Segment der Großunternehmen und KMU (ESMB), wobei sich der Umsatz in beiden Segmenten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelte.

Im Bereich der herkömmlichen Rechenleistung stieg Lenovo weltweit auf Platz 2 beim Umsatz mit x86-Servern auf. Im Bereich der KI-Rechenleistung wuchs das KI-Server-Geschäft auf 54 Milliarden US-Dollar ein Anstieg um 157 gegenüber dem Vorquartal -, angetrieben durch die zunehmende Dynamik im Bereich der KI-Infrastruktur und einen rasch wachsenden Kundenstamm.

Solutions and Services Group (SSG):

SSG erzielte mit 2,9 Milliarden US-Dollar den höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte, was einem Anstieg von 28 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Betriebsergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39 auf 697 Millionen US-Dollar, und die operative Marge stieg auf einen Rekordwert von 24,2 %. Dies spiegelt die disziplinierte Umsetzung sowie die anhaltende Expansion in höherwertige Angebote in den Bereichen KI, Managed Services und Lösungen wider.

Der Umsatz mit KI-Dienstleistungen wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dreistellig, angetrieben durch die zunehmende Akzeptanz der Lösungen "AI Factory" und "AI Library" seitens der Kunden, da diese von KI-Experimenten zu produktiven Implementierungen übergingen.

Managed Services sowie Projekte und Lösungen machten zusammen über 62 des Umsatzes von SSG aus und erreichten einen neuen Höchststand, gestützt durch einen starken Auftragsbestand über mehrere Quartale hinweg und eine wachsende Nachfrage nach ergebnisorientierten KI-Lösungen.

TruScale ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor und verzeichnete ein Wachstum von 35 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Maßgeschneiderte Lösungen für vertikale Branchen wie Sport, Fertigung, Einzelhandel und weitere Bereiche trugen zu einem Umsatzwachstum von 50 im Bereich "Projekte und Lösungen" bei.

Im Laufe des Quartals übertraf SSG erneut die Marktentwicklung und wuchs fast doppelt so schnell wie der Markt, was die strategische Position des Unternehmens in den schnell wachsenden Segmenten unterstreicht, die durch KI-Lösungen und -Dienstleistungen geprägt sind.

Wichtige Unternehmensdaten

Zu den Errungenschaften, Ankündigungen und bemerkenswerten Verpflichtungen des vergangenen Quartals gehören:

Lenovo gab bekannt, dass das Unternehmen bei der Umsetzung seiner ersten Generation von langfristigen, unternehmensweiten ESG-Zielen deutliche Fortschritte erzielt habe. Dabei seien messbare Erfolge in den Bereichen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, soziale Auswirkungen und Unternehmensführung zu verzeichnen. Gleichzeitig bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für verantwortungsvolle Innovation im Zeitalter der KI sowie sein anhaltendes Bekenntnis zu ESG-Programmen durch die Bekanntgabe einer neuen Reihe von Nachhaltigkeitszielen.

Lenovo wurde erneut in die Gartner Supply Chain Top 25 for 2026 aufgenommen und erreichte mit Platz fünf weltweit seine bisher beste Platzierung. Die Gartner Supply Chain Top 25, die nun bereits zum 22. Mal stattfindet, identifiziert, würdigt und stellt herausragende Leistungen im Bereich Supply-Chain-Management vor. Lenovo belegte im Jahr 2025 den achten Platz, im Jahr 2024 den zehnten Platz und im Jahr 2023 den achten Platz.

Lenovo kletterte in der jährlichen "Global 500"-Liste des Fortune-Magazins um 43 Plätze auf Rang 153 und erreichte damit die höchste Platzierung in der Unternehmensgeschichte sowie einen der bedeutendsten Sprünge in den letzten Jahren.

Aufbauend auf seinem "Global/Local"-Modell hat Lenovo seinen Smart Campus in North Carolina erweitert und dabei bedeutende neue Produktionskapazitäten für Server geschaffen, um der steigenden Nachfrage von Hyperscalern und Unternehmenskunden gerecht zu werden. Die Expansion baut auf der langjährigen Präsenz in North Carolina auf und stärkt die Marktpräsenz der Gruppe mit mehr als 30 Werken in 11 Märkten weltweit weiter.

Lenovo erzielte seine bisher höchste Punktzahl im "Workplace Pride Global Benchmark" und erreichte im Jahr 2026 93,7 %, wodurch das Unternehmen erstmals den Status "Advocate" erhielt. Die Punktzahl spiegelt die stetigen Fortschritte der letzten Jahre wider, sodass Lenovo nun in allen bewerteten Bereichen von Richtlinien und Kommunikation bis hin zu Mitarbeiternetzwerken, Sozialleistungen und gesellschaftlichem Engagement zur Spitzengruppe gehört.

[1] Anmerkung zum bereinigten Jahresüberschuss:Die bereinigte Kennzahl wurde als Finanzkennzahl definiert, wobei folgende Posten ausgeschlossen wurden: Netto-Beizulegungswertänderungen bei finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Wertminderungen und Ausbuchungen von immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und im Bau befindlichen Anlagen, Beizulegungswertänderungen bei derivativen finanziellen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Optionsscheinen, Nominalzinsen auf Wandelanleihen sowie Wertminderungen von Anteilen an assoziierten Unternehmen; sowie die entsprechenden Ertragsteuereffekte, sofern vorhanden.

[2] Anmerkung zu den KI-bezogenen Umsätzen: KI-Geräte: PCs und Smartphones mit NPU; KI-Server: GPU-Server; KI-Dienste: Dienste, mit denen Kunden KI-Lösungen entwickeln, skalieren und verwalten können.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf zwei Bereiche erstreckt: "Personal AI" eine persönliche KI für mehrere Geräte und "Enterprise AI", die Kunden dabei unterstützt, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für erstklassige Innovation und ein umfassendes KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer weltweiten Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer globalen Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal bis zum 30. Juni 2026 (in Millionen US-Dollar, außer Angaben pro Aktie) Q1 GJ26/27 Q1 GJ25/26 J/J Veränderung Umsatz 26.943 18.830 43 Bruttogewinn 4.452 2.774 60 Bruttogewinnspanne 16,5 14,7 1,8 Punkte Betriebskosten (4.433) (1.989) 123 F&E-Ausgaben

(in den Betriebskosten enthalten) (682) (524) 30 Verhältnis von Ausgaben zu Einnahmen 16,5 10,6 5,9 Punkte Betriebsgewinn 19 785 (98 %) Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (199) (163) 22 (Verlust)/Gewinn vor Steuern (180) 622 K/A Steuern (298) (84) 252 (Verlust)/Gewinn für den Zeitraum (478) 538 K/A Nicht beherrschende Beteiligungen (131) (33) 307 (Verlust)/Gewinn netto ((Verlust)/Gewinn, der den Anteilseignern zuzurechnen ist) (609) 505 K/A Bereinigter Jahresüberschuss (Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn nicht nach HKFRS)[1] 1.075 389 176 (Verlust)/Gewinn je Aktie (US-Cent)

Basis

Verwässert (5,04) (5,04) 4,12 3,65 K/A K/A

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