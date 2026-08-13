Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Anleger werden nach einem bislang erfreulich verlaufenen August auf hohem Kursniveau offenbar etwas vorsichtiger. Zeitweise deutlich gesunkene Ölpreise waren am Donnerstag kein entscheidender Treiber. Der EuroStoxx 50, der am Vormittag noch knapp an sein Rekordhoch vom Vortag herangekommen war, verringerte bis zum Handelsende sein Plus auf 0,18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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