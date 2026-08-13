Vom Tief des 29. Juli schoss die Nvidia-Aktie bis zum heutigen Tageshoch bereits um rund +20% nach oben. Damit hat der KI-Champion seinen noch am Tag meiner vorherigen Analyse sichtlich wackelnden bullischen Status eindrucksvoll gerettet. Inzwischen wurden gleich mehrere wichtige Widerstände überwunden und mit aktuell 225,58 US$ rückt sogar das Allzeithoch bei 236,54 US$ wieder unmittelbar in den Fokus. Aus der Klippe wird wieder eine Startrampe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de