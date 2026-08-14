Berlin - Die für die Nato-Ostflanke vorgesehene Panzerbrigade 45 "Litauen" ist zum Stand 31. Juli zu rund 60 Prozent mit Personal besetzt. Das berichtet die "Bild-Zeitung" unter Berufung auf Angaben des Bundesverteidigungsministeriums.



Der personelle Besetzungsstand vor Ort in Litauen liege aktuell bei 92 Prozent, teilte das Ministerium mit. Unter Berücksichtigung der Planungen für die in Deutschland aufgestellten Kräfte belaufe sich der Besetzungsstand der gesamten Brigade schon jetzt auf rund 60 Prozent.



Das bedeute, dass bereits heute 60 Prozent derjenigen Personen feststünden und fest auf Dienstposten eingeplant seien, die gegen Ende kommenden Jahres ihren Dienst in Litauen aufnehmen würden. Der personelle Aufwuchs sei durchweg auf Basis von Freiwilligenmeldungen realisiert worden und entwickle sich weiterhin positiv, so das Ministerium.



Die Brigade Litauen soll bis Ende 2027 mit insgesamt 4.800 Soldaten sowie 200 zivilen Mitarbeitenden voll einsatzbereit sein. Es handelt sich um den ersten Großverband, den die Bundeswehr dauerhaft im Ausland stationiert.





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